Sosyal Medya Fenomeni Mükremin Gezgin Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, “fuhuş” ve “uyuşturucu” suçlamalarıyla Ankara’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen Gezgin, savcılık ifadesi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.