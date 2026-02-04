onedio
Sosyal Medya Fenomeni Mükremin Gezgin Tutuklandı

Hakan Karakoca
04.02.2026 - 19:28

İstanbul’da sürdürülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adliyeye çıkarıldı. Gezgin’in savcılık ifadesinin ardından tutuklandığı öğrenildi.

Ankara'da gözaltına alınmıştı, İstanbul'daki ifadesinin ardından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, “fuhuş” ve “uyuşturucu” suçlamalarıyla Ankara’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen Gezgin, savcılık ifadesi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

