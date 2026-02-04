onedio
Türkiye'nin Dev Şirketi Fabrikasını Kapatma Kararı Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
04.02.2026 - 19:59

Eczacıbaşı İlaç, bağlı ortaklığı Gensenta’ya ait Kocaeli Şekerpınar’daki hammadde üretim tesisinin 31 Mart 2026 itibarıyla kapatılacağını açıkladı. Pazar şartları ve verimlilik gerekçesiyle alınan karar doğrultusunda tesis tasfiye edilecek, süreç kapsamında 44 çalışanın iş sözleşmesi sona erdirilecek.

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Eczacıbaşı İlaç, iştiraki Gensenta’ya ait Kocaeli tesisine ilişkin önemli bir karar aldığını açıkladı. Şirket, Şekerpınar’daki ilaç üretim fabrikasının 31 Mart 2026’ya kadar tamamen kapatılacağını ve tüm faaliyetlerin durdurulacağını bildirdi.

Karar doğrultusunda tesiste yürütülecek tasfiye süreciyle birlikte 44 çalışanın iş sözleşmesi, yasal hakları korunarak sona erdirilecek. Eczacıbaşı’nın KAP’a yaptığı açıklamada, kapatma kararının pazar koşullarındaki değişim ve verimlilik hedefleri nedeniyle alındığı belirtildi.

'22.11.2024 tarihli açıklamamızda, bağlı ortaklığımız Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ('Gensenta') Yönetim Kurulu tarafından, Şekerpınar'da bulunan hammadde üretim tesisleri (makine ve ekipmanlar hariç) ile bunların üzerinde yer aldığı toplam 58.725,12 metrekare büyüklüğündeki arsanın ('Taşınmaz') satılmasına karar verildiği, Gensenta paydaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda, söz konusu tesiste üretime alıcıya teslim tarihi olarak belirlenen 31.12.2025 tarihine kadar devam edileceği; 09.12.2025 tarihli açıklamamızda ise, Gensenta paydaşlarının devam eden tedarik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Taşınmaz'ın alıcıya teslim tarihi armament 31.05.2026 olarak güncellendiği ifade edilmişti.

Bu defa, hammadde üretim tesisinde üretilen ürünlerin talep koşullarında meydana gelen değişiklikler ile üretim verimliliği ve maliyet optimizasyonu hedeflerine uyum çerçevesinde, hammadde üretim tesisindeki tüm üretim faaliyetlerinin 31.03.2026 tarihi itibarı ile kalıcı olarak durdurulmasına ve tesisin tamamen kapatılmasına, tesiste çalışan 44 personelin iş akitlerinin feshedilmesine karar verilmiştir.'

