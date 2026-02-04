Türkiye'nin Dev Şirketi Fabrikasını Kapatma Kararı Aldı
Eczacıbaşı İlaç, bağlı ortaklığı Gensenta’ya ait Kocaeli Şekerpınar’daki hammadde üretim tesisinin 31 Mart 2026 itibarıyla kapatılacağını açıkladı. Pazar şartları ve verimlilik gerekçesiyle alınan karar doğrultusunda tesis tasfiye edilecek, süreç kapsamında 44 çalışanın iş sözleşmesi sona erdirilecek.
Sebep: Pazar koşulları ve verimlilik hedefleri
KAP'a şu açıklama yapıldı:
