Türkiye'nin Dev Şirketi Fabrikasını Kapatma Kararı Aldı

'22.11.2024 tarihli açıklamamızda, bağlı ortaklığımız Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ('Gensenta') Yönetim Kurulu tarafından, Şekerpınar'da bulunan hammadde üretim tesisleri (makine ve ekipmanlar hariç) ile bunların üzerinde yer aldığı toplam 58.725,12 metrekare büyüklüğündeki arsanın ('Taşınmaz') satılmasına karar verildiği, Gensenta paydaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda, söz konusu tesiste üretime alıcıya teslim tarihi olarak belirlenen 31.12.2025 tarihine kadar devam edileceği; 09.12.2025 tarihli açıklamamızda ise, Gensenta paydaşlarının devam eden tedarik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Taşınmaz'ın alıcıya teslim tarihi armament 31.05.2026 olarak güncellendiği ifade edilmişti.

Bu defa, hammadde üretim tesisinde üretilen ürünlerin talep koşullarında meydana gelen değişiklikler ile üretim verimliliği ve maliyet optimizasyonu hedeflerine uyum çerçevesinde, hammadde üretim tesisindeki tüm üretim faaliyetlerinin 31.03.2026 tarihi itibarı ile kalıcı olarak durdurulmasına ve tesisin tamamen kapatılmasına, tesiste çalışan 44 personelin iş akitlerinin feshedilmesine karar verilmiştir.'