Bank of America, Altındaki Çıkış ve Düşüşler İçin Yatırımcılara Kritik Bir Uyarı Yaptı

Hakan Karakoca
04.02.2026 - 18:27

Değerli metallerde sert düşüşler görülse de piyasadaki oynaklık hız kesmedi. Bank of America, altın ve gümüşteki rekor dalgalanmaların volatilitenin süreceğine işaret ettiğini, son satışlarla aşırı pozisyonların tasfiye edildiğini ve kısa vadeli sert hareketlere rağmen altının uzun vadeli görünümünün güçlü kaldığını kaydetti.

Kaynak - Dünya

Bank of America dalgalanmalar konusunda uyardı.

Değerli metallerde son dönemdeki sert düşüşlere karşın volatilite yüksek kalmayı sürdürüyor. Bank of America, altın ve gümüşteki rekor dalgalanmaların piyasa tansiyonunun kısa vadede düşmeyeceğini gösterdiğini belirtti.

Bank of America piyasanın temizlendiğini düşünüyor.

Bank of America EMEA emtia işlemleri başkanı Niklas Westermark, tarihsel ortalamaların üzerinde bir oynaklık ortamının kalıcı hale gelebileceğini söyledi. Westermark, son günlerdeki sert dalgalanmaların tekrarı için piyasada yeni bir spekülatif balon oluşması gerektiğini belirtirken, son iki işlem günündeki güçlü satışların aşırı pozisyonları tasfiye ederek piyasayı büyük ölçüde “temizlediğini” ifade etti.

Uzun vadeli hikaye korunuyor.

Westermark, kısa vadeli sert fiyat hareketlerine karşın altının uzun vadeli yatırım anlatısının sağlam kaldığını vurguladı. Yüksek fiyatlar ve artan oynaklığın pozisyon büyüklüklerini etkileyebileceğini ifade eden Westermark, buna rağmen altına yönelik yapısal talebin zayıflamasının beklenmediğini kaydetti.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
