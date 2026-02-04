Bank of America, Altındaki Çıkış ve Düşüşler İçin Yatırımcılara Kritik Bir Uyarı Yaptı

Bank of America EMEA emtia işlemleri başkanı Niklas Westermark, tarihsel ortalamaların üzerinde bir oynaklık ortamının kalıcı hale gelebileceğini söyledi. Westermark, son günlerdeki sert dalgalanmaların tekrarı için piyasada yeni bir spekülatif balon oluşması gerektiğini belirtirken, son iki işlem günündeki güçlü satışların aşırı pozisyonları tasfiye ederek piyasayı büyük ölçüde “temizlediğini” ifade etti.