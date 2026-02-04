Bank of America, Altındaki Çıkış ve Düşüşler İçin Yatırımcılara Kritik Bir Uyarı Yaptı
Değerli metallerde sert düşüşler görülse de piyasadaki oynaklık hız kesmedi. Bank of America, altın ve gümüşteki rekor dalgalanmaların volatilitenin süreceğine işaret ettiğini, son satışlarla aşırı pozisyonların tasfiye edildiğini ve kısa vadeli sert hareketlere rağmen altının uzun vadeli görünümünün güçlü kaldığını kaydetti.
Bank of America dalgalanmalar konusunda uyardı.
Bank of America piyasanın temizlendiğini düşünüyor.
Uzun vadeli hikaye korunuyor.
