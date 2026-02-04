onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'la İlgili Casusluk Soruşturması İddianamesi Tamamlandı

Ekrem İmamoğlu Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'la İlgili Casusluk Soruşturması İddianamesi Tamamlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.02.2026 - 17:38

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “siyasal casusluk” soruşturması sonuçlandı. Savcılığın açıklamasına göre Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında siyasal casusluk suçlamasıyla bugün kamu davası açıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İddianame hazırlandı.

İddianame hazırlandı.

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile kayyım atanan TELE1’in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve İmamoğlu’nun tutuklu danışmanı ile kampanya direktörü Necati Özkan, 27 Ekim gecesi “siyasal casusluk” iddiasıyla cezaevine gönderildi. İmamoğlu, hakkında yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasının ardından “casusluk” dosyası kapsamında da tutuklanarak ikinci kez tutuklanmış oldu. Başsavcılığın açıklamasında İmamoğlu “örgüt lideri” olarak nitelendirilirken, CHP’yi yasa dışı yöntemlerle ele geçirdiği, cumhurbaşkanlığı adaylığı için finansman sağlamak amacıyla mali suçlar işlediği ve bu kapsamda İstanbul’daki vatandaşlara ait kişisel verileri yabancı istihbarat servislerine aktararak casusluk yaptığı ileri sürüldü.

İstenen hapis cezası da açıklandı.

İstenen hapis cezası da açıklandı.

İddianamede şüpheliler hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istendi. Başsavcılığın açıklamasına göre; dava İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın