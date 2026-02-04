Ekrem İmamoğlu Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'la İlgili Casusluk Soruşturması İddianamesi Tamamlandı

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile kayyım atanan TELE1’in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve İmamoğlu’nun tutuklu danışmanı ile kampanya direktörü Necati Özkan, 27 Ekim gecesi “siyasal casusluk” iddiasıyla cezaevine gönderildi. İmamoğlu, hakkında yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasının ardından “casusluk” dosyası kapsamında da tutuklanarak ikinci kez tutuklanmış oldu. Başsavcılığın açıklamasında İmamoğlu “örgüt lideri” olarak nitelendirilirken, CHP’yi yasa dışı yöntemlerle ele geçirdiği, cumhurbaşkanlığı adaylığı için finansman sağlamak amacıyla mali suçlar işlediği ve bu kapsamda İstanbul’daki vatandaşlara ait kişisel verileri yabancı istihbarat servislerine aktararak casusluk yaptığı ileri sürüldü.