Yusuf Demirkaya Fizik ve Astronomi Alanında Altın Madalya Kazanarak Dünya Birincisi Oldu
ABD’nin Houston kentinde 21-26 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenen uluslararası Copernicus Olimpiyatı, Türkiye adına önemli bir başarıya sahne oldu. TÜBİTAK 4001 - Ulusal ve Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği programı kapsamında desteklenen Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Yusuf Demirkaya, fizik ve astronomi kategorisinde dünya birinciliğini elde etti.
Fizik ve astronomi dalında altın madalya kazandı.
En prestijli unvanı da kazandı.
TÜBİTAK desteğiyle hazırlandı ve yarışmaya katıldı.
