Yusuf Demirkaya Fizik ve Astronomi Alanında Altın Madalya Kazanarak Dünya Birincisi Oldu

Demirkaya, kazandığı altın madalyanın yanı sıra Copernicus Olimpiyatı’nın en yüksek onur ödülü olan “Absolute Winner” (Mutlak Kazanan) ünvanına layık görüldü. Bu ünvan, kendi branşında tüm katılımcılar arasında en yüksek puan barajını aşan ve genel klasmanda en başarılı performansı gösteren öğrenciye veriliyor.