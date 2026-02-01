onedio
Yusuf Demirkaya Fizik ve Astronomi Alanında Altın Madalya Kazanarak Dünya Birincisi Oldu

Yusuf Demirkaya Fizik ve Astronomi Alanında Altın Madalya Kazanarak Dünya Birincisi Oldu

01.02.2026 - 23:10

ABD’nin Houston kentinde 21-26 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenen uluslararası Copernicus Olimpiyatı, Türkiye adına önemli bir başarıya sahne oldu. TÜBİTAK 4001 - Ulusal ve Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği programı kapsamında desteklenen Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Yusuf Demirkaya, fizik ve astronomi kategorisinde dünya birinciliğini elde etti.

Fizik ve astronomi dalında altın madalya kazandı.

Uluslararası düzeyde yüzlerce yetenekli öğrencinin katılım sağladığı organizasyonda Yusuf Demirkaya, fizik ve astronomi branşında sergilediği performansla altın madalya kazandı. Demirkaya, yarışma boyunca uygulanan teorik ve uygulamalı test aşamalarını başarıyla tamamlayarak kategorisinde en üst sıraya yerleşti.

En prestijli unvanı da kazandı.

Demirkaya, kazandığı altın madalyanın yanı sıra Copernicus Olimpiyatı’nın en yüksek onur ödülü olan “Absolute Winner” (Mutlak Kazanan) ünvanına layık görüldü. Bu ünvan, kendi branşında tüm katılımcılar arasında en yüksek puan barajını aşan ve genel klasmanda en başarılı performansı gösteren öğrenciye veriliyor.

TÜBİTAK desteğiyle hazırlandı ve yarışmaya katıldı.

Öğrencinin bu süreçteki hazırlık çalışmalarına öğretmen Burcu Türkkan rehberlik etti. Başarının kurumsal ayağında ise, özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Fatih İslam Seçen BİLSEM’in akademik altyapısı ve TÜBİTAK’ın sağladığı 4001 kodlu uluslararası katılım desteği yer aldı. Söz konusu destek, öğrencilerin küresel bilim platformlarında Türkiye'yi temsil etmelerine olanak tanıyor.

