MHP'li Feti Yıldız, İlgili Umut Hakkı Konusunda "Uzlaştık" Dedi

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporuna ilişkin siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul ettiği ve bugüne kadar 5 toplantı yaptığı belirtildi. Açıklamada, “Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak” denildi.