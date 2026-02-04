onedio
MHP'li Feti Yıldız, İlgili Umut Hakkı Konusunda "Uzlaştık" Dedi

MHP'li Feti Yıldız, İlgili Umut Hakkı Konusunda "Uzlaştık" Dedi

Hakan Karakoca
04.02.2026 - 17:28
04.02.2026 - 17:28

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu beşinci kez toplandı. Toplantının ardından basına konuşan MHP’li Feti Yıldız, “umut hakkı” başlığında ortak bir mutabakata varıldığını söyledi.

Numan Kurtulmuş beşinci toplantı ile ilgili bilgi verdi.

Numan Kurtulmuş beşinci toplantı ile ilgili bilgi verdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporuna ilişkin siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul ettiği ve bugüne kadar 5 toplantı yaptığı belirtildi. Açıklamada, “Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak” denildi.

Feti Yıldız: Uzlaştık

Feti Yıldız: Uzlaştık

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı sonrası yaptığı açıklamada 'Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık, raporda olacak' ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli de umut hakkına işaret etmişti.

Devlet Bahçeli de umut hakkına işaret etmişti.

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, partisinin dünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalar gündemin odağına yerleşti. Bahçeli; Abdullah Öcalan’a umut hakkı tanınması, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevlerine iadesi ve Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi çağrısında bulundu. Bahçeli, 'Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına kavuşana kadar kararımız nettir' dedi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Cübbeli Palpatine Hoca

Teröriste umut hakkı veren ve milliyetçi diye geçinen partinin zerzevatlarına iyi bakın.

Salgın Hastalık

Mesela neden halkın öldüğü bir konuda halkla referandum yapıp ona göre karar vermiyorlar merak ediyorum

Handan Kargın

Tabii canım, çıkarın bebek katilini, bir villa verin, hizmetçiler, aşçılar, vs..?? Mezardaki gencecik fidanlarımızın, evlatlarımızın UMUT HAKLARI ne olacak, ... Devamını Gör