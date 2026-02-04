MHP'li Feti Yıldız, İlgili Umut Hakkı Konusunda "Uzlaştık" Dedi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu beşinci kez toplandı. Toplantının ardından basına konuşan MHP’li Feti Yıldız, “umut hakkı” başlığında ortak bir mutabakata varıldığını söyledi.
Numan Kurtulmuş beşinci toplantı ile ilgili bilgi verdi.
Feti Yıldız: Uzlaştık
Devlet Bahçeli de umut hakkına işaret etmişti.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Teröriste umut hakkı veren ve milliyetçi diye geçinen partinin zerzevatlarına iyi bakın.
Mesela neden halkın öldüğü bir konuda halkla referandum yapıp ona göre karar vermiyorlar merak ediyorum
Tabii canım, çıkarın bebek katilini, bir villa verin, hizmetçiler, aşçılar, vs..?? Mezardaki gencecik fidanlarımızın, evlatlarımızın UMUT HAKLARI ne olacak, ... Devamını Gör