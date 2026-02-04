onedio
Time Dergisinden Çok Konuşulacak Kapak: Saddam ve Kaddafi'den Sonra O İsim Kapakta!

Time Dergisinden Çok Konuşulacak Kapak: Saddam ve Kaddafi'den Sonra O İsim Kapakta!

04.02.2026 - 17:24

Time dergisi “After the Ayatollah” (Ayetullah’tan Sonra) başlıklı bir kapakla yayımlandı. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in arkası dönük şekilde tasvir edildiği kapakta protestolar ve ülkedeki gerilim resmedildi. Time dergisinin Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi için de ölümlerinden önce aynı başlıkla yayımladığı ortaya çıktı. Söz konusu kapaklar yeniden gündem olurken Ayetullah kapağı akıllarda soru işareti oluşturdu.

Time dergisinin “Ayetullah’tan Sonra” başlıklı kapağı gündem oldu.

Eden Rodriguez imzalı kapakta Ayetullah Hamaney, arkası dönük şekilde tasvir edildi. Kırmızı tonalarının ağırlıkta olduğu çizimde öfkeli İran halkı yer alırken arka planda yer alan duman illüstrasyonu ülkedeki gerilimi yansıttı.

Saddam ve Kaddafi için de aynı başlığı attılar.

Time dergisi benzer başlığı Saddam Hüseyin ve Kaddafi’nin ölümünden önce de attı. “Saddam’dan Sonra Hayat” ve “Kaddafi’den Sonra Dünya” kapakları kullanılmıştı. Bu kapaklardan kısa süre sonra iki isim de idam edildi. 

Söz konusu kapaklar “Hamaney idam mı edilecek?” sorusunu beraberinde getirdi. 

Ayetullah kapağını hazırlayan Edeler Rodriguez ise “8 Ocak’ta Tahran sokaklarında İran hükümetine karşı protestolar büyürken yetkililer interneti kapattı ve güvenlik güçlerine emir verdi. Ardından İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ateşli silahlarla gerçekleştirilen en yoğun sivil katliamlarından biri yaşandı. Bu sayıda, geri dönmeyi arzulayan beş İranlı yazar ülkenin durumunu yazdı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan X kullanıcıları Epstein skandalını gündeme getirmediği gerekçesiyle Time dergisine tepki gösterdi👇🏻

twitter.com

'Ana sayfanızı düzelttim! Bir yazım hatası vardı!'

👇🏻

twitter.com

'Bunu neden Gazze için yapmıyorsunuz? Ciddi misiniz? 🙄'

👇🏻

twitter.com

'Netanyahu için de benzer bir kapak fotoğrafı çekecek misiniz?'

