Time Dergisinden Çok Konuşulacak Kapak: Saddam ve Kaddafi'den Sonra O İsim Kapakta!
Time dergisi “After the Ayatollah” (Ayetullah’tan Sonra) başlıklı bir kapakla yayımlandı. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in arkası dönük şekilde tasvir edildiği kapakta protestolar ve ülkedeki gerilim resmedildi. Time dergisinin Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi için de ölümlerinden önce aynı başlıkla yayımladığı ortaya çıktı. Söz konusu kapaklar yeniden gündem olurken Ayetullah kapağı akıllarda soru işareti oluşturdu.
Time dergisinin “Ayetullah’tan Sonra” başlıklı kapağı gündem oldu.
Saddam ve Kaddafi için de aynı başlığı attılar.
Öte yandan X kullanıcıları Epstein skandalını gündeme getirmediği gerekçesiyle Time dergisine tepki gösterdi👇🏻
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
