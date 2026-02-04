Time Dergisinden Çok Konuşulacak Kapak: Saddam ve Kaddafi'den Sonra O İsim Kapakta!

Time dergisi benzer başlığı Saddam Hüseyin ve Kaddafi’nin ölümünden önce de attı. “Saddam’dan Sonra Hayat” ve “Kaddafi’den Sonra Dünya” kapakları kullanılmıştı. Bu kapaklardan kısa süre sonra iki isim de idam edildi.

Söz konusu kapaklar “Hamaney idam mı edilecek?” sorusunu beraberinde getirdi.

Ayetullah kapağını hazırlayan Edeler Rodriguez ise “8 Ocak’ta Tahran sokaklarında İran hükümetine karşı protestolar büyürken yetkililer interneti kapattı ve güvenlik güçlerine emir verdi. Ardından İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ateşli silahlarla gerçekleştirilen en yoğun sivil katliamlarından biri yaşandı. Bu sayıda, geri dönmeyi arzulayan beş İranlı yazar ülkenin durumunu yazdı” ifadelerini kullandı.