EYT ve Kademeli Emeklilik Bekleyenlere Ters Köşe! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Tarih Verdi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası 2023’te uygulamaya konuldu. EYT’den geriye kalan emekliliği bekleyen 1.5 milyon kişi olduğunu söyleyen Erdursun, emeklilik yaşlarını da açıkladı. 9 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olan kadınların 58, erkeklerde ise 60 yaşından önce emekli olmadığını kaydeden Erdursun, 1 Mayıs 2008’den sonra sigortalı olanların emeklilik yaşının kademeli olarak 65’e kadar çıktığını vurguladı.

EYT kapsamında emekli olmayanlara değinen Erdursun, “EYT’den geriye kalan yaklaşık 1,5 milyon kişi var. Bu kişiler de emekli olduktan sonra Türkiye’de aylık bazda emeklilik için müracaat edenlerin sayısı ciddi biçimde azalacak” dedi.