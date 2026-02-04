onedio
EYT ve Kademeli Emeklilik Bekleyenlere Ters Köşe! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Tarih Verdi

Dilara Şimşek
04.02.2026 - 13:25

Türkiye'de milyonlarca kişinin gözü kulağı EYT ve kademeli emeklilikte. Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun'dan şaşırtan çıkış geldi. Erdursun, emekli sayısının düşüşe geçeceği tarihi açıklayarak birkaç yıl içinde başvuruların bıçak gibi kesileceğini ifade etti. Erdursun, EYT ve kademeli emeklilikteki ters köşeyi anlattı.

EYT ve kademeli emeklilik bekleyenlere ters köşe.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası 2023’te uygulamaya konuldu. EYT’den geriye kalan emekliliği bekleyen 1.5 milyon kişi olduğunu söyleyen Erdursun, emeklilik yaşlarını da açıkladı. 9 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olan kadınların 58, erkeklerde ise 60 yaşından önce emekli olmadığını kaydeden Erdursun, 1 Mayıs 2008’den sonra sigortalı olanların emeklilik yaşının kademeli olarak 65’e kadar çıktığını vurguladı.

EYT kapsamında emekli olmayanlara değinen Erdursun, “EYT’den geriye kalan yaklaşık 1,5 milyon kişi var. Bu kişiler de emekli olduktan sonra Türkiye’de aylık bazda emeklilik için müracaat edenlerin sayısı ciddi biçimde azalacak” dedi.

Emekli sayısı ciddi şekilde azalacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2030 yılına işaret etti. Erdursun, “Şu anda dul ve yetimler hariç yaklaşık 12,5 milyon emekli var. Yeni emeklilik başvuruları, vefat eden emeklilerin sayısının altında kalacak. 2030’dan sonra emeklilik için başvuranların sayısı çok ciddi biçimde azalacak. Engelli emekliliği ve vergi indirimli emeklilik de kaldırıldığı için EYT dışındaki başvurular iyice düşecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde aylık yaklaşık 40 bin emekli başvurusu yapıldığını kaydeden Erdursun, 2030 yılından sonra bu başvurunun 500-1000 sayısının altına düşeceğini ileri sürdü. Erdursun, kademeli emeklilik çıkmazsa birkaç yıl sonra SGK’ya emeklilik için başvuran neredeyse kimsenin kalmayacağını söyledi. 

SGK Uzmanı Erdursun, şöyle konuştu:

“5-8 yıl içinde emekli sayısı 15 milyonlara kadar düşebilir. Çünkü 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanlar yaş beklemek zorunda. 2008 sonrası sigortalılar ise 65 yaşa kadar prim ödeyecek.”

