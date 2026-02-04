onedio
Vatandaşlık Maaşının Detayları Belli Oldu: Her Eve Bir Asgari Ücret Geliyor!

Dilara Şimşek
04.02.2026 - 12:36

İlk olarak 2023 yılında gündeme gelen ‘vatandaşlık maaşı’ uygulaması bu sene başlıyor. ‘Vatandaşlık maaşı’ olarak adlandırılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi, pilot olarak uygulanacak. Hazırlıklar sürerken vatandaşlık maaşının detayları belli oldu. İşte ayrıntılar…

Vatandaşlık maaşının detayları belli oldu.

Vatandaşlık maaşı uygulaması için hazırlıklar hızlandı. Eşik gelir olarak belirlenecek miktarın altında kalan haneleri desteklemek amacıyla hazırlanan vatandaşlık maaşı pilot olarak uygulanacak. ‘Eşik gelir’ il ve ilçelere göre değişiklik gösterecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlık maaşının kriterlerine son şekli veriliyor. 

Vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi, birkaç ay içinde uygulanmaya başlayacak.

Her il veya ilçenin sosyal ve ekonomik yapısı belirlenecek. Ortaya çıkan verilere göre ise maaşı şekillendirecek. Eşik gelirin altında kalanlara destek verilecek. Hanede çalışan olsa bile bu ücret verilecek. Destek kira, gıda, enerji, ısınma veya nakit şeklinde yapılacak.

Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak?

Vatandaşlık maaşını belirleyecek en önemli faktörün asgari ücret olacağı kulislerde konuşuluyor. Geliri asgari ücretin altında kalan hanelerde gerekiyorsa bu gelir asgari ücrete tamamlanacak. Asgari ücret geliri olup kirada oturanlara kira desteği sağlanması da seçenekler arasında yer alıyor. 

Ancak bu desteğin il ve ilçeye göre farklılık göstereceği de iddialar arasında. 

Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak?

Vatandaşlık maaşının pilot uygulamasına birkaç ay içinde başlanması planlanıyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, 2027 yılında vatandaşlık maaşı uygulamasını ülkenin genelinde yaymayı planladıklarını belirtmişti. Yılmaz, şu ifadeleri kullanmıştı:

 “Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız. Bu sistemin pilot uygulamasını birkaç ilimizde başlatacağız. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.'

