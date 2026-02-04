Vatandaşlık Maaşının Detayları Belli Oldu: Her Eve Bir Asgari Ücret Geliyor!

Vatandaşlık maaşı uygulaması için hazırlıklar hızlandı. Eşik gelir olarak belirlenecek miktarın altında kalan haneleri desteklemek amacıyla hazırlanan vatandaşlık maaşı pilot olarak uygulanacak. ‘Eşik gelir’ il ve ilçelere göre değişiklik gösterecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlık maaşının kriterlerine son şekli veriliyor.

Vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi, birkaç ay içinde uygulanmaya başlayacak.

Her il veya ilçenin sosyal ve ekonomik yapısı belirlenecek. Ortaya çıkan verilere göre ise maaşı şekillendirecek. Eşik gelirin altında kalanlara destek verilecek. Hanede çalışan olsa bile bu ücret verilecek. Destek kira, gıda, enerji, ısınma veya nakit şeklinde yapılacak.