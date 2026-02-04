onedio
Emeklinin Temmuz Zammı İçin İlk Rakam Geldi

Dilara Şimşek
04.02.2026 - 10:29

Ocak ayı enflasyon verileri 3 Şubat Salı günü açıklandı. Ocak verileriyle yılda iki kez zam alan emeklinin Temmuz maaşı için ilk oran çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayında enflasyon aylık 4,84 oldu.

Emeklinin temmuz zammı için ilk oran geldi.

Milyonlarca emekli maaşlarına yeniden zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Emekliler Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemi olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Bu zamlar aylık enflasyon verileriyle belli oluyor. 

Emeklinin Temmuz zammı için ilk rakam ortaya çıktı. TÜİK, Ocak ayı enflasyon verilerini 3 Şubat Salı günü açıkladı. Ocak enflasyonu yüzde 4.84 oldu. Böylece emeklilerin Temmuz için ilk zam oranı yüzde 4.84 oldu. 

Maaş zammı 6 aylık enflasyon verisiyle belli oluyor. Tam zam oranı için ise geriye Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları kaldı.

