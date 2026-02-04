Emeklinin Temmuz Zammı İçin İlk Rakam Geldi

Milyonlarca emekli maaşlarına yeniden zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Emekliler Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemi olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Bu zamlar aylık enflasyon verileriyle belli oluyor.

Emeklinin Temmuz zammı için ilk rakam ortaya çıktı. TÜİK, Ocak ayı enflasyon verilerini 3 Şubat Salı günü açıkladı. Ocak enflasyonu yüzde 4.84 oldu. Böylece emeklilerin Temmuz için ilk zam oranı yüzde 4.84 oldu.

Maaş zammı 6 aylık enflasyon verisiyle belli oluyor. Tam zam oranı için ise geriye Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları kaldı.