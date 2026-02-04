Nagehan Alçı Deprem Bölgesindeki Gözlemlerini Yazdı: "Bazı Depremzedelerde Para Harcama Refleksi Kaybolmuş"
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca vatandaşın ise evi yıkılmıştı. Gazeteci Nagehan Alçı, depremin 3. yıl dönümü yaklaşırken deprem bölgesinde yaptığı gözlemlerini sosyal medyada paylaştı. “Maalesef bazı depremzedelerde para harcama refleksi kaybolmuş” diyen Alçı, “Para harcama refleksleri zayıfladığı ve elektrik, ısınma gibi giderleri karşılamak istemedikleri için hak sahibi olan ve evleri teslim edilen vatandaşların bir kısmı sağlam ve yeni evlerine geçmektense konteyner koşullarında yaşamaya devam ediyorlar.” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Nagehan Alçı, YouTube kanalı için deprem bölgesinde çekim yaptı ve gözlemlerini X hesabı üzerinden paylaştı.
Nagehan Alçı’nın depremzedelerle ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada da çok konuşuldu. 👇
