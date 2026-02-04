onedio
article/comments
Nagehan Alçı Deprem Bölgesindeki Gözlemlerini Yazdı: "Bazı Depremzedelerde Para Harcama Refleksi Kaybolmuş"

Nagehan Alçı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.02.2026 - 08:33

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca vatandaşın ise evi yıkılmıştı. Gazeteci Nagehan Alçı, depremin 3. yıl dönümü yaklaşırken deprem bölgesinde yaptığı gözlemlerini sosyal medyada paylaştı. “Maalesef bazı depremzedelerde para harcama refleksi kaybolmuş” diyen Alçı, “Para harcama refleksleri zayıfladığı ve elektrik, ısınma gibi giderleri karşılamak istemedikleri için hak sahibi olan ve evleri teslim edilen vatandaşların bir kısmı sağlam ve yeni evlerine geçmektense konteyner koşullarında yaşamaya devam ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nagehan Alçı, YouTube kanalı için deprem bölgesinde çekim yaptı ve gözlemlerini X hesabı üzerinden paylaştı.

Nagehan Alçı’nın sosyal medyada çok konuşulan açıklamaları şu şekilde:

“Günlerdir deprem bölgesinde YouTube kanalım için çekimler yaptık… CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuştuğu depremzede gibi birçok vatandaş çıktı karşımıza… Acı ve mağduriyet çok ama her şeyi sonsuza kadar devlet veremez. Maalesef bölgede depremzede rehaveti oluşmuş!

Konteyner kentlerde devletin sağladığı elektrik, su ve ısınmanın yanı sıra devamlı gelen gıda ve temel ihtiyaç yardımları nedeniyle maalesef bazı depremzedelerde para harcama refleksi kaybolmuş. Bütün kısıtlı imkân ve zorluklara rağmen bu nedenle konteynerlardan çıkmak istemiyorlar…

Elbette hayat koşulları zorlu, büyük acılar yaşadılar ama hayat devam ediyor ve dünyanın hiçbir devleti sonsuza kadar tüm yaşam masraflarını üstlenemez… Para harcama refleksleri zayıfladığı ve elektrik, ısınma gibi giderleri karşılamak istemedikleri için hak sahibi olan ve evleri teslim edilen vatandaşların bir kısmı sağlam ve yeni evlerine geçmektense konteyner koşullarında yaşamaya devam ediyorlar.

Kiracı olan depremzedelerin ise ezici çoğunluğu konteyner kentlerden çıkmak istemiyor, devletten ev talep ediyorlar. Devletin kiracılara hak sahipleri koşullarında ev sağlaması hem ekonominin üzerinde büyük bir yük yaratır hem de adil değil. Adalet ve eşitlik aynı şey değildir; hatta çoğu zaman birbiriyle çelişir!

Halbuki devlet deprem bölgesinde hakikaten büyük yatırım yapmış, on binlerce modern ve son derece güzel konut inşa etmiş. Hepsini teker teker gezdim. İstanbul’da, Ankara’da en az 50 bin lira edecek 3+1 yepyeni dairelerin kiraları deprem bölgesinde 8-9 bin bandında.

Hatay, Malatya, Adıyaman’ı karış karış dolaştım. O kıyamet gününün ardından geçen 3 yıla dair yüzlerce vatandaşla konuştum, röportajlar yaptım. Hepsini yakında YouTube kanalımda izleyeceksiniz…”

Nagehan Alçı’nın depremzedelerle ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada da çok konuşuldu. 👇

twitter.com

'Deprem bölgesine giderek edindiğiniz izlenim 'para harcama refleksinin zayıflaması' mı? 6 Şubat'a, iki gün kala bunu mu yazıyorsunuz?'

👇

twitter.com

'Rehavet mi? Türkçeniz mi zayıf duygularınız mı? Karar veremedim.'

👇

twitter.com

'Sizin hiç 'para harcama refleksi'niz oldu mu?

Problem 'refleks'le ilgili değil de 'para'yla ilgili olabilir mi?'

👇

twitter.com

'2 yıldır konteynerdeyim. Rezerv alanda olan ve son kura çekiminde çıkan evim henüz kaba inşaat. Gıda ve temel ihtiyaç yardımı ilk 1 yılın ardından çok nadir geliyor. Devlet yıllardır aldığı gibi hala benim maaşım henüz yatmadan vergisini alıyor. Yine suçlu biz mi oluyoruz?'

👇

twitter.com

'Onlar mazoşist acı çekmekten zevk alıyor yani bunu mu diyorsunuz?'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
