Asırlık Boşnak Geleneği "Gelin Makyajı” Yapılmaya Devam Ediyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.02.2026 - 23:37

Kosova’nın Boşnak köylerinde asırlardır yapıldığı tahmin edilen “gelin makyajı” azalsa da günümüzde hala yapılıyor. Evlenecek kişilerin yüzleri düğün günü boyanıyor. Birbirinden ilginç çizimlerin ve boyaların kullanıldığı “gelin makyajı” ile gelinlere nazar değmesinin önüne geçildiğine inanılıyor.

Prizren şehrine bağlı Şar Dağları’ndaki köylerde asırlık Balkan geleneği sürdürülmeye devam ediliyor.

Geleneğin son temsilcilerinden Aziza Sefitagic, gelin makyajı yapmayı kayınvalidesinden öğrendiğini söyledi.

Sefitagic, 'Yaşlılığımda da geleneği sürdürüyorum çünkü kaybolmak üzere. Ben uzun yıllar devam etmesini isterim. Bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Bayrağı gelinime devretmek istiyorum, Avustralya'da benimleydi, ona da öğrettim, o devam ettirsin ben de bırakmayı düşünüyorum.' diye konuştu.

Sagdati Karavidaj, düğün günü gelinin yüzünün sabah saatlerinde boyanmaya başlandığını belirterek, 'Farklı renkler kullanılır ve her rengin bir anlamı vardır, genellikle mavi, kırmızı, altın ve beyaz renkleri kullanılır. Farklı kültürlerde yaşam döngüsü anlamına gelen daireler çizilir, etrafına noktalar yapılır, onlar da çekirdek, yeni bir şeylerin başlangıcını temsil eder.' diye konuştu.

Gelinlere nazar değmesinin önüne geçtiğine inanılıyor.

Gelinin yüzünün boyanmasının taşıdığı anlamlara dikkati çeken Sagdati Karavidaj, şu ifadeleri kullandı:

'Yüz boyanır çünkü genç bir kızın evliliğe adım attığını simgeler. Bunun dışında eski zamanlarda nazara da çok inanılırdı, kızların güzellikleri görülmesin, nazar değmesin diye de bu boyamanın yaptırıldığına inanılırdı. Böylece yüzünde boya olan kızlar aynı görünürdü. Kosova'da bu gelenek halen devam ediyor ve her yıl düğünlerde yüz boyama yapılıyor. Tabii eskisi kadar çok değil. Mesela eskiden düğünler 1 hafta sürerdi şimdi ise en fazla 2 gün oluyor. Kosova'da köylerde halen geleneksel düğünler yapılıyor.'

Şans, mutluluk ve çocuk sahibi olma gibi aileden geline yönelik temennilerin yüzüne renkler ve sembollerle çizildiğini kaydeden Sagdati Karavidaj, ağızdan ağıza aktarılan efsaneler ışığında bu geleneğin Kosova’ya Perslerden gelmiş ya da Paganizm döneminden kalmış olabileceğini ifade etti.

Geleneğin oldukça uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirten Sagdati Karavidaj, 'Zamanla bu gelenek köyden köye, kıyafetten kıyafete değişiklik gösterdi. Örneğin, Donje Ljubinje’de her yıl bu geleneksel düğünler yapılır ancak modaya daha çok ayak uydururlar. Renklerde farklılıklar olabilir ama diğer köyler geleneği olduğu gibi korumaya çalışır.' dedi.

