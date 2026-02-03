onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD Uçak Gemisine Yaklaşan İran’a Ait İHA’yı Düşürdü

ABD Uçak Gemisine Yaklaşan İran’a Ait İHA’yı Düşürdü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.02.2026 - 20:56

ABD ile İran arasında yaşanan gerilimde müzakere ihtimali doğmuştu ancak tansiyon bu akşam saatlerinde yeniden yükseldi. Umman Denizi’nde bulunan ABD’ye ait uçak gemisine yaklaşan İran’a ait İHA düşürüldü. ABD basını, İran’ın ABD’ye ait bir petrol tankerine el koymaya çalıştığını da iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı tehdit etmesiyle başlayan gerilimde iki ülke arasında müzakere ihtimali doğmuştu

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı tehdit etmesiyle başlayan gerilimde iki ülke arasında müzakere ihtimali doğmuştu

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin 6 Şubat Cuma günü İstanbul’da bir araya geleceği belirtilmişti.

Ancak iki ülke arasında bu akşam saatlerinde tansiyon yeniden yükseldi. ABD basınında yer alan iddialara göre, İran’a ait hücum botları Hürmüz Boğazı’ndaki bir ABD tankerine el koymaya çalıştı. ABD savaş gemisinin olay yerine gelmesiyle İran’ın bu girişimi başarısız oldu.

Öte yandan Reuters, Umman Denizi’nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan Şehit-139 tipi bir insansız hava aracının (İHA), ABD’ye ait bir F-35 savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü aktardı.

ABD’den düşürülen İHA ile ilgili açıklama geldi.

ABD’den düşürülen İHA ile ilgili açıklama geldi.

Amerikan Fox News kanalına açıklama yapan CENTCOM yetkilileri, İran'a ait olduğunu belirttikleri İHA'nın F-35C savaş uçağı tarafından 'meşru müdafaa' kapsamında düşürdüldüğünü savundu.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins de açıklamasında, 'USS Abraham Lincoln uçak gemisi, İran'ın güney kıyısından yaklaşık 500 mil (800 km) uzaklıkta Arap Denizi'nde seyir halindeyken, İran'a ait bir Shahed-139 insansız hava aracı gereksiz bir şekilde gemiye doğru manevra yaptı. Abraham Lincoln'den bir F-35C savaş uçağı, kendini savunmak ve uçak gemisini ve gemideki personeli korumak için İran insansız hava aracını düşürdü.' ifadelerini kullandı.

Söz konusu geminin uluslararası sularda seyrettiğini belirten ABD'li sözcü, İran'la tansiyonun artmamasına yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın