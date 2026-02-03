ABD Uçak Gemisine Yaklaşan İran’a Ait İHA’yı Düşürdü

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin 6 Şubat Cuma günü İstanbul’da bir araya geleceği belirtilmişti.

Ancak iki ülke arasında bu akşam saatlerinde tansiyon yeniden yükseldi. ABD basınında yer alan iddialara göre, İran’a ait hücum botları Hürmüz Boğazı’ndaki bir ABD tankerine el koymaya çalıştı. ABD savaş gemisinin olay yerine gelmesiyle İran’ın bu girişimi başarısız oldu.

Öte yandan Reuters, Umman Denizi’nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan Şehit-139 tipi bir insansız hava aracının (İHA), ABD’ye ait bir F-35 savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü aktardı.