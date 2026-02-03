onedio
Öğrencilerin Tuvaletinde Kamera Koyulduğu Ortaya Çıkan Okulun Müdürü Görevden Alındı

Isparta
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.02.2026 - 18:00

Isparta’da Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda öğrencilerin kullandığı tuvaletlerde kamera olduğu ortaya çıkmıştı. Tepki çeken olayın ardından İl Millî Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı ve okul müdürü görevden alındı.

Okul müdürü görevden alınarak başka bir okula öğretmen olarak görevlendirildi.

Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinde kamera bulunduğunun ortaya çıkması üzerine, mülki amirler ile Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından veliler ve vatandaşlar duruma tepki gösterirken, söz konusu kameralar kısa sürede okuldan söküldü.

Başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen mülki amirler ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde sorumluluk tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü. Soruşturmanın ilk aşamasında okul müdürü Ömer K.’nin görevden alındığı ve öğretmen olarak başka bir okula görevlendirildiği öğrenildi. Okul müdürlüğü görevine ise geçici görevlendirme yapılacağı bildirildi.

