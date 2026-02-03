Kredi Kartı Limitleri Düşürülüyor: Peki Kart Limitleri Nasıl Yükseltilir?

15 Şubat sonrası kredi kartı limitleri 400 bin TL'nin altına düşenler, tekrar 400 bin TL'ye kadar limit artışı talep edebilecek. Bu noktada gelir beyanına ihtiyaç olmayacak. Ancak bankaların değerlendirmesinde kişinin tüm bankalardaki hesapları ve kartları dikkate alınacak. Eğer kişi, 400 bin TL üzerinde bir limit talep ederse, bu kez gelir beyanı yapılacak.

Eğer bir kişinin kredi kartı limiti 450 bin TL, harcaması ise 200 bin liraysa kişinin limiti buna göre düzenlenecek ve düşürülecek. Gelirinin 5-10 katı kadar limitli olan müşteriler için düzenleme yapılacak.