onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Kredi Kartı Limitleri Düşürülüyor: Peki Kart Limitleri Nasıl Yükseltilir?

Kredi Kartı Limitleri Düşürülüyor: Peki Kart Limitleri Nasıl Yükseltilir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.02.2026 - 15:33

inansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanmış ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir karar alınmıştı. Kredi kartı limitlerinin düşürülmesi için düğmeye basıldığı iddia edilmişti. BDDK'nın aldığı yeni kararla birlikte, milyonlarca kart sahibinin kredi kartı limiti düşürülecek.  Düşürülen kredi kartı limitini artırmanın ise tek bir yolu var!

Peki kredi kartı limiti nasıl artırılır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kredi kartı limitleri düşürülecek.

Kredi kartı limitleri düşürülecek.

BDDK'nın ocak ayı sonunda aldığı karar, milyonlarca vatandaşın gündeminde. Kredi kartı kullananları yakından ilgilendiren bu kararla, kartların limitleri düşürülecek. Bankalara tanınan 15 günün sona ermesiyle, 15 Şubat itibarıyla limitlerde düşüş yaşanacağı düşünülüyor. BDDK yönetmeliğinin aksine özel bankaların pek çoğu müşteriyi harcamaya teşvik edip kredi kartı limitlerini 10 katına kadar yükseltebiliyor.

Alım gücü zayıf olan vatandaşlar ise artırılan limitlerle borç batağına düşüyordu. Piyasadaki dengeler zaman içerisinde bozuldu, artık bu döneme bir son verileceği öğrenildi. 

Peki kredi kartı limitleri nasıl belirlenecek?

Yeni kredi kartı limitleri belirlenirken kişinin 2025 yılındaki harcamaları dikkate alınacak. Harcama tutarı düşük olan kişilerin limiti büyük oranda aşağı çekilecek. Ayrıca her bir kart kendi içinde değil, hepsi ortak değerlendirilecek.

Peki kredi kartı limiti nasıl yükseltilir?

Peki kredi kartı limiti nasıl yükseltilir?

15 Şubat sonrası kredi kartı limitleri 400 bin TL'nin altına düşenler, tekrar 400 bin TL'ye kadar limit artışı talep edebilecek. Bu noktada gelir beyanına ihtiyaç olmayacak. Ancak bankaların değerlendirmesinde kişinin tüm bankalardaki hesapları ve kartları dikkate alınacak. Eğer kişi, 400 bin TL üzerinde bir limit talep ederse, bu kez gelir beyanı yapılacak.

Eğer bir kişinin kredi kartı limiti 450 bin TL, harcaması ise 200 bin liraysa kişinin limiti buna göre düzenlenecek ve düşürülecek. Gelirinin 5-10 katı kadar limitli olan müşteriler için düzenleme yapılacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın