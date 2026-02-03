TÜİK, 2026 Yılının İlk Enflasyon Oranını Açıkladı: Şubat Ayı Kira Zammı Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 30,65 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi. Belirlenen orana göre Şubat ayı kira zammı 33,98 oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın