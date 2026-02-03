onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
TÜİK, 2026 Yılının İlk Enflasyon Oranını Açıkladı: Şubat Ayı Kira Zammı Belli Oldu

TÜİK, 2026 Yılının İlk Enflasyon Oranını Açıkladı: Şubat Ayı Kira Zammı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.02.2026 - 10:12 Son Güncelleme: 03.02.2026 - 10:38

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 30,65 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi. Belirlenen orana göre Şubat ayı kira zammı 33,98 oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi.

Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65 oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 33,98 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 33,98 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 34,88 olmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın