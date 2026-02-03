onedio
TÜİK, Ocak Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: 2026 Yılının İlk Enflasyon Oranı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
03.02.2026 - 10:02 Son Güncelleme: 03.02.2026 - 10:30

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk enflasyon rakamı olan Ocak enflasyonunu açıkladı. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre; enflasyon aylık bazda yüzde 4,84 olurken yıllık bazda 30,65 oldu.

Geçtiğimiz ay açıklanan Aralık ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 0,89 olurken, yıllık bazda yüzde 30,89 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 31,69 artış, ulaştırmada yüzde 29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59 artış, ulaştırmada yüzde 5,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 4,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla, 14 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 157 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,22 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,82 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,67 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,39 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,97 artış, imalatta yüzde 27,10 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 25,94 artış ve su temininde yüzde 37,21 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 25,69 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,07 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,44 artış, enerjide yüzde 22,14 artış ve sermaye mallarında yüzde 29,24 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,84 artış, imalatta yüzde 3,24 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,57 azalış ve su temininde yüzde 2,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,96 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,02 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,16 artış, enerjide yüzde 1,69 azalış ve sermaye mallarında yüzde 2,82 artış olarak gerçekleşti.

