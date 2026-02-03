6 Ay Ödemesiz, 36 Aya Kadar Taksitli Kredi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kredi Paketini Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, imalat sanayiine yönelik 100 milyar liralık finansman destek paketinin devreye alındığını duyurdu. Paketle firmalara 6 ay anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli ve işletme başına 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi imkânı sunulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imalat sanayiine yönelik yeni bir finansman destek paketinin devreye alındığını açıkladı.
