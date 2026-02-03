onedio
6 Ay Ödemesiz, 36 Aya Kadar Taksitli Kredi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kredi Paketini Açıkladı

Ali Can YAYCILI
03.02.2026 - 07:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imalat sanayiine yönelik 100 milyar liralık finansman destek paketinin devreye alındığını duyurdu. Paketle firmalara 6 ay anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli ve işletme başına 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi imkânı sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imalat sanayiine yönelik yeni bir finansman destek paketinin devreye alındığını açıkladı.

Erdoğan, tüm imalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğünde, uygun koşullu bir finansman paketinin hayata geçirildiğini belirtti.

Paket kapsamında firmalara 6 ay anapara ödemesiz, 36 aya kadar vade imkanı sunulurken, finansman maliyetlerinin piyasa şartlarının altında olacağı ifade edildi. Destekten yararlanacak işletmelere, istihdam yoğunluklarıyla orantılı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi sağlanacak.

Erdoğan ayrıca, paketin kredi kefalet paketiyle destekleneceğini, böylece KOBİ’lerin teminat sorunu yaşamadan finansmana erişebileceğini söyledi. İstihdamını koruyan KOBİ’lere ise KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sunulacağını kaydetti.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
