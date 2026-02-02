Yonca Evcimik'in Fatih Ürek'in Cenazesindeki "Uyanmaması Daha İyi Oldu" Sözleri Tartışma Yarattı
1 Şubat'ta son yolculuğuna uğurlanan kıymetli sanatçımız Fatih Ürek'in cenazesinde birçok ünlü isim hazır bulunmuştu. Cenazede dikkat çeken detaylardan biri Yonca Evcimik'in verdiği röportaj oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Üç ayı aşkın süredir hastanede tedavi gören Fatih Ürek'i ne yazık ki 30 Ocak akşamı kaybettik.
1 Şubat'ta son yolculuğuna birçok ünlü dostunun eşliğinde uğurlanan Fatih Ürek'in cenazesinde dikkat çeken bir detay oldu.
"Uyanmaması daha iyi oldu" ve "Yolu açık olsun" sözleri sosyal medyada gündem olmasına sebep oldu.
Kimileri üzüntüden ne diyeceğini şaşırdığını savunurken, kimileri de açıklamayı oldukça "talihsiz" buldu.
