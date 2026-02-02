onedio
Yonca Evcimik'in Fatih Ürek'in Cenazesindeki "Uyanmaması Daha İyi Oldu" Sözleri Tartışma Yarattı

Yonca Evcimik'in Fatih Ürek'in Cenazesindeki "Uyanmaması Daha İyi Oldu" Sözleri Tartışma Yarattı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.02.2026 - 16:59

1 Şubat'ta son yolculuğuna uğurlanan kıymetli sanatçımız Fatih Ürek'in cenazesinde birçok ünlü isim hazır bulunmuştu. Cenazede dikkat çeken detaylardan biri Yonca Evcimik'in verdiği röportaj oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Üç ayı aşkın süredir hastanede tedavi gören Fatih Ürek'i ne yazık ki 30 Ocak akşamı kaybettik.

Üç ayı aşkın süredir hastanede tedavi gören Fatih Ürek'i ne yazık ki 30 Ocak akşamı kaybettik.

100 günden uzun süredir yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek, ne yazık ki 30 Ocak akşamı saat 20.00 sularında hayata gözlerini yumdu. 

Kıymetli sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğarken birtakım iddiaları da beraberinde getirmişti. Ürek'in ablaları ve sektörde yoluna taş koyulmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar havada kaldı. 

En son çıkış ise şarkıcı Hatice'den gelmişti. Hatice, Ürek'in ablaları hakkında bildiklerini anlattığı bir açıklamada bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

1 Şubat'ta son yolculuğuna birçok ünlü dostunun eşliğinde uğurlanan Fatih Ürek'in cenazesinde dikkat çeken bir detay oldu.

1 Şubat'ta son yolculuğuna birçok ünlü dostunun eşliğinde uğurlanan Fatih Ürek'in cenazesinde dikkat çeken bir detay oldu.

Fatih Ürek'in uzun yıllardır arkadaşı olduğu bilinen Yonca Evcimik'in cenaze sırasında kendisine uzatılan mikrofona yaptığı açıklamalar sosyal medyada tartışma yarattı. 

'Belki de bunca süre sonra uyanmaması onun için daha iyi oldu, bilmiyorum. Bu kadar uzun süre hareketsiz kalmak... En son Tanyeli'nin 40'ında görüşmüştük. Ara sıra mesajlaşıyor, konuşuyorduk. Yolu açık olsun arkadaşımın, daha huzurludur umarım' ifadelerini kullandı.

"Uyanmaması daha iyi oldu" ve "Yolu açık olsun" sözleri sosyal medyada gündem olmasına sebep oldu.

Kimileri üzüntüden ne diyeceğini şaşırdığını savunurken, kimileri de açıklamayı oldukça "talihsiz" buldu.

Kimileri üzüntüden ne diyeceğini şaşırdığını savunurken, kimileri de açıklamayı oldukça "talihsiz" buldu.
