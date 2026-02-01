onedio
Gülben Ergen’in TRT Dizisinde Rol Alacağı İddiasına Yanıt Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
01.02.2026 - 23:53

Gülben Ergen'in TRT'nin yeni dizisinde rol alacağı iddiası birkaç gündür sosyal medyada dolaşıyordu. Konuya ilgili açıklama TRT'den geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Attığı her adımla gündem olan Gülben Ergen hakkında geçtiğimiz günlerde yeni bir iddia ortaya atılmıştı.

TRT Tabi'nin MEB-TRT işbirliğinde yayınladığı Ailem dizisinin 2'nci sezonunda başrolde Gülben Ergen'in oynayacağı iddiaları sabahtan bu yana X'te kol geziyordu. 

Yakın dostu Fatih Ürek'in cenazesinde olan Gülben Ergen'den TRT dizisine dair bir açıklama gelmezken, konuya TRT resmi hesabından açıklık getirdi.

TRT'nin resmi X hesabında paylaşılan açıklamayla Gülben Ergen hakkındaki iddiaların asılsız olduğunun altı çizildi.

twitter.com

'TRT'nin yayın planlamasında Gülben Ergen'in başrolünü üstleneceği 'Ailem' adlı bir dizi ya da herhangi bir dizi projesi bulunmamaktadır.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar asılsızdır' ifadeleri kullanıldı.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
