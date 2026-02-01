Defalarca Kez Ayrılan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Barıştı mı?

İkilinin hikayesi, Yalı Çapkını setinde başlayan ve kısa sürede koca bir aşk üçgenine dönüşen olaylarla magazin tarihine kazınmıştı hatırlarsanız. Dizinin başladığı dönemde Afra Saraçoğlu’nun uzun yıllardır birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bir anda bitirmesi, ardından Mert Ramazan Demir’le ilgili çıkan aşk dedikodularını ısrarla reddetmesi derken ortalık epey karışmıştı. Aşk yaşadıklarını kabul etmeyen ikili, bir yaz günü denizin ortasında dudak dudağa yakalanınca aslında her şey belgelenmiş oldu.

Sonrasında sevgili olduklarını kısmen kabullenen Afra ve Mert, birkaç kez birlikte görüntülense de özel hayatları hakkında konuşmamayı tercih etti; ayrılıklar, barışmalar ve muhabir sorularını geçiştirmelerle dolu bir gelgit süreci yaşandı.

Bu aşktan daha büyük bir heyecanla bahsedebilirdik elbette; ama onlarınki illallah ettiren aşklardan oldu...