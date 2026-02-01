onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Defalarca Kez Ayrılan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Barıştı mı?

Defalarca Kez Ayrılan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Barıştı mı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.02.2026 - 21:14

Bir dönem magazinin nabzını tutan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesinde sular yeniden mi ısınıyor? Aylarca süren sessizliğin ardından gelen sosyal medya detayı, AfRam fanlarının kalbini yerinden oynattı. Barışma ihtimali kimilerini heyecanlandırırken kimileri için ise “yine mi?” dedirtti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem bir gün olsun manşetlerden düşmeyen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’i epey uzun süredir konuşmuyoruz.

Bir dönem bir gün olsun manşetlerden düşmeyen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’i epey uzun süredir konuşmuyoruz.

İkilinin hikayesi, Yalı Çapkını setinde başlayan ve kısa sürede koca bir aşk üçgenine dönüşen olaylarla magazin tarihine kazınmıştı hatırlarsanız. Dizinin başladığı dönemde Afra Saraçoğlu’nun uzun yıllardır birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bir anda bitirmesi, ardından Mert Ramazan Demir’le ilgili çıkan aşk dedikodularını ısrarla reddetmesi derken ortalık epey karışmıştı. Aşk yaşadıklarını kabul etmeyen ikili, bir yaz günü denizin ortasında dudak dudağa yakalanınca aslında her şey belgelenmiş oldu. 

Sonrasında sevgili olduklarını kısmen kabullenen Afra ve Mert, birkaç kez birlikte görüntülense de özel hayatları hakkında konuşmamayı tercih etti; ayrılıklar, barışmalar ve muhabir sorularını geçiştirmelerle dolu bir gelgit süreci yaşandı.

Bu aşktan daha büyük bir heyecanla bahsedebilirdik elbette; ama onlarınki illallah ettiren aşklardan oldu...

Bu defteri en son Şubat 2025’te tamamen kapattıklarına kanaat getirmiştik.

Bu defteri en son Şubat 2025’te tamamen kapattıklarına kanaat getirmiştik.

Hakikaten de o tarihten sonra Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’i bir daha yan yana görmedik, birbirleri hakkında tek kelime bile etmediler. 

O dönem Mert Ramazan Demir’in Ulus’taki ortak eve değil de Etiler’deki bekar evine başka bir kadınla girerken görüntülenmesi, ardından ikilinin birbirini takipten çıkması ve Afra’nın tüm beğenilerinin silinmesi “tamam, bu iş bitti” dedirtmişti. 

Koca bir AfRam fan kitlesi hâlâ aşk yaşadıklarına inanmak istese de çiftin tavırları bunun tam tersini gösteriyordu. Ta ki bugüne kadar...

Geçtiğimiz saatlerde Afra ve Mert’in sosyal medya paylaşımlarında arka plana aynı şarkıyı seçtikleri fark edildi.

Geçtiğimiz saatlerde Afra ve Mert’in sosyal medya paylaşımlarında arka plana aynı şarkıyı seçtikleri fark edildi.

Hem de bir kez değil, iki kez!

Fanların kalbi “tak tak” atarken, bu aşkın bitmek bilmeyen gelgitlerinden ve toksik havasından çoktan yorulanlar ise olası bir barışma ihtimali karşısında resmen yaka silkti. “Yoksa yine mi başlıyoruz?” sorusu timeline’ı ele geçirdi.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın