Defalarca Kez Ayrılan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Barıştı mı?
Bir dönem magazinin nabzını tutan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesinde sular yeniden mi ısınıyor? Aylarca süren sessizliğin ardından gelen sosyal medya detayı, AfRam fanlarının kalbini yerinden oynattı. Barışma ihtimali kimilerini heyecanlandırırken kimileri için ise “yine mi?” dedirtti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir dönem bir gün olsun manşetlerden düşmeyen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’i epey uzun süredir konuşmuyoruz.
Bu defteri en son Şubat 2025’te tamamen kapattıklarına kanaat getirmiştik.
Geçtiğimiz saatlerde Afra ve Mert’in sosyal medya paylaşımlarında arka plana aynı şarkıyı seçtikleri fark edildi.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
