Ünlü İsimden Fatih Ürek'in Cenazede Ağlayan Ablasına 'Timsah Gözyaşları' Çıkışı

Ünlü İsimden Fatih Ürek'in Cenazede Ağlayan Ablasına 'Timsah Gözyaşları' Çıkışı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.02.2026 - 19:00

Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in cenazesinde gözyaşlarına boğulan ablasına 'timsah gözyaşları' çıkışında bulundu. Ürek'in ablaları hakkında bildiklerini anlattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk müzik ve televizyon dünyasının kıymetli isimlerinden Fatih Ürek, yaklaşık üç aydır süren yaşam mücadelesini 30 Ocak'ta kaybetti.

Uzun süredir tedavisi devam eden Fatih Ürek'ten acı haber 107 gün sonra geldi. Sarıyer'de tedavi gördüğü hastane hayatını kaybeden Ürek sanat dünyasını yasa boğdu. 

Ürek hastaneye kaldırıldığından bu yana ablaları hakkında birtakım iddialar dönüyordu. Ürek'in ablası Selvi Ürek'le 17 yıl boyunca küs kaldığı, 2022'de barıştığı, diğer ablalarıyla da arasının pek iyi olmadığı biliniyordu. 

En son gönderme de İzzet Çapa'dan gelmişti. Çapa, Ürek'in hem ailesine hem de sektöre imalı sözlerle çıkışmıştı.

Fatih Ürek, geçtiğimiz saatlerde tüm sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda şarkıcı Hatice'den Fatih Ürek'in cenazede ağlayan ablalarına çok sert bir çıkış geldi.

Hatice'nin özellikle bir ablasının gözyaşlarını 'timsah gözyaşları' olarak değerlendiren Hatice, 'Canım Fatih ara ara konuşurduk çokça programına konuk oldum. Bu timsah gözyaşlarını görünce gerçekten çıldırıyorum. Özellikle bir ablasının onu nasıl hortumladığını, kaç tane evinin üstüne konduğunu, hayatta kimseye güvenme Haticem dediği daha dün gibi sanki... Ve hep 'Ben kimsenin cenazesine gitmiyorum. Kimse benimkine gelmesin. Bu camiadan da nefret ediyorum' derdi. Nurlar içinde uyu canım arkadaşım benim, senin için yapabileceğim tek şey yürekten edeceğim dualardır' ifadelerini kullandı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
