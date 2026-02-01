Ünlü İsimden Fatih Ürek'in Cenazede Ağlayan Ablasına 'Timsah Gözyaşları' Çıkışı
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in cenazesinde gözyaşlarına boğulan ablasına 'timsah gözyaşları' çıkışında bulundu. Ürek'in ablaları hakkında bildiklerini anlattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk müzik ve televizyon dünyasının kıymetli isimlerinden Fatih Ürek, yaklaşık üç aydır süren yaşam mücadelesini 30 Ocak'ta kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Ürek, geçtiğimiz saatlerde tüm sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz dakikalarda şarkıcı Hatice'den Fatih Ürek'in cenazede ağlayan ablalarına çok sert bir çıkış geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın