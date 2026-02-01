onedio
Fatih Ürek’in Kardeşleri Tabut Başında Gözyaşlarına Boğuldu

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.02.2026 - 15:23

107 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fatih Ürek’ten acı haber geldi. 59 yaşında hayata veda eden sanatçı, bugün Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreninde en yürek burkan anlar, Ürek’in kardeşlerinin tabuta sarılarak gözyaşlarına boğulduğu dakikalarda yaşandı. Acılı aileyi yakınları ve dostları  teselli etmeye çalıştı. 

Kaynak: 2. Sayfa

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek’ten acı haber geldi.

15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve tam 107 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ürek, önceki akşam hayatını kaybetti. 59 yaşında hayata veda eden sanatçının ölümü, ailesini, sevenlerini ve sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili umutlu bekleyiş sürerken gelen vefat haberi, sevenleri için büyük bir yıkım oldu. Sanatçının yakın çevresi ve hayranları, sosyal medyada peş peşe taziye mesajları paylaştı.

Fatih Ürek, vefatından kısa bir süre önce YouTube’da yapay zeka ile oluşturulan Alara X’in programına konuk olmuştu.

O programda yaptığı açıklamalar ise bugün yeniden gündeme geldi. Ürek, “Bir şey itiraf edebilir miyim? Eğer ben sahnelere devam edemezsem tükenişim olur, biterim gibi geliyor bana. Çünkü başka bir amaç kalmıyor gibi geliyor” sözleriyle dikkat çekmişti. Dışarıda her zaman neşeli ve gösterişli görünen halinin aksine özel hayatında yalnız olduğunu dile getiren sanatçı, “Çok yalnız bir adamım” demişti.

Dünyada yaşanan savaşlar ve insanların çaresizliği karşısında derin bir hüzün duyduğunu söyleyen Ürek, “Oturup ağlıyorum. Gelecekten kaygım yok ama çocukları düşünüyorum ve dünyanın bu halini hiç beğenmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

