Fatih Ürek’in Kardeşleri Tabut Başında Gözyaşlarına Boğuldu
107 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fatih Ürek’ten acı haber geldi. 59 yaşında hayata veda eden sanatçı, bugün Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreninde en yürek burkan anlar, Ürek’in kardeşlerinin tabuta sarılarak gözyaşlarına boğulduğu dakikalarda yaşandı. Acılı aileyi yakınları ve dostları teselli etmeye çalıştı.
Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek’ten acı haber geldi.
Fatih Ürek, vefatından kısa bir süre önce YouTube’da yapay zeka ile oluşturulan Alara X’in programına konuk olmuştu.
Ünlü sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
