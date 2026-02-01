Fatih Ürek’in Kardeşleri Tabut Başında Gözyaşlarına Boğuldu

O programda yaptığı açıklamalar ise bugün yeniden gündeme geldi. Ürek, “Bir şey itiraf edebilir miyim? Eğer ben sahnelere devam edemezsem tükenişim olur, biterim gibi geliyor bana. Çünkü başka bir amaç kalmıyor gibi geliyor” sözleriyle dikkat çekmişti. Dışarıda her zaman neşeli ve gösterişli görünen halinin aksine özel hayatında yalnız olduğunu dile getiren sanatçı, “Çok yalnız bir adamım” demişti.

Dünyada yaşanan savaşlar ve insanların çaresizliği karşısında derin bir hüzün duyduğunu söyleyen Ürek, “Oturup ağlıyorum. Gelecekten kaygım yok ama çocukları düşünüyorum ve dünyanın bu halini hiç beğenmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.