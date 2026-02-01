Hande Yener'den Sahnede Tarkan Göndermesi!

Son konserinde izleyicilere sürpriz bir an yaşatan Yener, sahnede Sezen Aksu’yu aradı ve o anlar salonu hareketlendirdi.

Telefon görüşmesi sırasında seyircilerden birinin “Sonra da Tarkan’ı ara” diye seslenmesi üzerine Hande Yener, esprili ama dikkat çeken bir yanıt verdi. Yener, gülerek “Tarkan’ın numarası bende yok, pek samimi değiliz. Yıllardır tanımıyor beni, ben anlamadım” sözleriyle Megastar’a gönderme yaptı.