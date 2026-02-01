Hande Yener'den Sahnede Tarkan Göndermesi!
Hande Yener, sahnede Sezen Aksu’yu aradığı anlarda yaptığı Tarkan göndermesiyle gündeme oturdu. Seyirciden gelen “Tarkan’ı ara” çağrısına verdiği yanıt salonda kahkahalara neden oldu. Yener, Megastar’la çok da yakın olmadıklarını esprili bir dille dile getirdi: “Numarası yok, pek samimi değiliz. Yıllardır tanımıyor beni.”
İşte detaylar:
Ünlü şarkıcı Hande Yener, sahne performansları kadar spontane açıklamalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Yener’in bu sözleri salonda kahkahalarla karşılanırken, konserden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
