Hande Yener'den Sahnede Tarkan Göndermesi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.02.2026 - 13:46

Hande Yener, sahnede Sezen Aksu’yu aradığı anlarda yaptığı Tarkan göndermesiyle gündeme oturdu. Seyirciden gelen “Tarkan’ı ara” çağrısına verdiği yanıt salonda kahkahalara neden oldu. Yener, Megastar’la çok da yakın olmadıklarını esprili bir dille dile getirdi: “Numarası yok, pek samimi değiliz. Yıllardır tanımıyor beni.”

İşte detaylar:

Ünlü şarkıcı Hande Yener, sahne performansları kadar spontane açıklamalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son konserinde izleyicilere sürpriz bir an yaşatan Yener, sahnede Sezen Aksu’yu aradı ve o anlar salonu hareketlendirdi.

Telefon görüşmesi sırasında seyircilerden birinin “Sonra da Tarkan’ı ara” diye seslenmesi üzerine Hande Yener, esprili ama dikkat çeken bir yanıt verdi. Yener, gülerek “Tarkan’ın numarası bende yok, pek samimi değiliz. Yıllardır tanımıyor beni, ben anlamadım” sözleriyle Megastar’a gönderme yaptı.

Yener’in bu sözleri salonda kahkahalarla karşılanırken, konserden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

