Yıllar Sonra Yan Yana Gördüğümüz Tarkan Ve Ajda Pekkan 'Yakar Geçerim' Düetiyle Seyirciyi Coşturdu
Megastar Tarkan’ın İstanbul konserleri sürpriz konuklarla devam ediyor. Daha önce Cem Yılmaz, Ata Demirer ve Sibel Can’ı sahnesinde ağırlayan Tarkan, bu kez müzik dünyasının efsane ismi Ajda Pekkan’ı konuk etti. Volkswagen Arena’daki konser gecesinde ikili aynı sahneyi paylaştı. Tarkan ve Ajda Pekkan, “Yakar Geçerim” şarkısında düet yaptı. Süperstar’ın sahneye çıkışı ve ikilinin uyumu geceye damga vurdu.
İşte detaylar:
7 yıl aradan sonra İstanbul’da sahne alan Megastar Tarkan, konser serisini unutulmaz buluşmalarla taçlandırmaya devam ediyor.
Konser serisinin son gecesinde ise sahneye çıkan isim, Türk pop müziğinin efsanesi Ajda Pekkan oldu.
Söz ve müziği Tarkan’a ait olan, Ajda Pekkan’ın yorumuyla yıllar önce hit olan şarkı, bu kez iki yıldızın düetiyle yeniden hayat buldu.
