Bir İçerik Üreticisi, Yıllardır Kullandığımız Kırmızı Beyaz Çay Tabaklarının Hikayesini Açıkladı

Türkiye’de neredeyse girmediğimiz kafe, çay ocağı, ev bırakmayan o klasik çay tabaklarının aslında bir anlamı olduğunu biliyor muydunuz? Bir içerik üreticisi, yıllardır elimizden düşmeyen çay tabaklarının gizli hikayesini anlattı. Meğer o desenler rastgele değil, başlı başına bir kültür ve sanat diliymiş. İran’dan Anadolu’ya uzanan bu yolculuk, görenleri şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan anlatım kısa sürede ilgi gördü.
Gelin birlikte bakalım:
“Bu çay tabağının adı Acem Nalbekisi” diyen içerik üreticisi, adından da anlaşılacağı üzere kökeninin İran’a dayandığını anlattı.
Kırmızı desenlerin hemen yanındaki çiçek formunun adı ise Rumi.
