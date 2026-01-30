onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi, Yıllardır Kullandığımız Kırmızı Beyaz Çay Tabaklarının Hikayesini Açıkladı

Bir İçerik Üreticisi, Yıllardır Kullandığımız Kırmızı Beyaz Çay Tabaklarının Hikayesini Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.01.2026 - 15:43

İçerik Devam Ediyor

Türkiye’de neredeyse girmediğimiz kafe, çay ocağı, ev bırakmayan o klasik çay tabaklarının aslında bir anlamı olduğunu biliyor muydunuz? Bir içerik üreticisi, yıllardır elimizden düşmeyen çay tabaklarının gizli hikayesini anlattı. Meğer o desenler rastgele değil, başlı başına bir kültür ve sanat diliymiş. İran’dan Anadolu’ya uzanan bu yolculuk, görenleri şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan anlatım kısa sürede ilgi gördü.

Gelin birlikte bakalım:

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Bu çay tabağının adı Acem Nalbekisi” diyen içerik üreticisi, adından da anlaşılacağı üzere kökeninin İran’a dayandığını anlattı.

“Bu çay tabağının adı Acem Nalbekisi” diyen içerik üreticisi, adından da anlaşılacağı üzere kökeninin İran’a dayandığını anlattı.

“Nalbeki Farsça’da çay tabağı, altlık demek” sözleriyle de ismin nereden geldiğini açıkladı.

İçerik üreticisi tabağın tam ortasında yer alan yıldızlı geometrik desenin adının penç olduğunu ve bu kelimenin Farsça’da beş anlamına geldiğini belirtti. Kenarlarda gördüğümüz o yedi kırmızı şekil ise doğrudan Anadolu kültürüne bir gönderme. “Bu kırmızı desenler, Anadolu’daki kadınların kınalı parmaklarını temsil ediyor” sözleriyle anlatımını sürdüren içerik üreticisi, yedi sayısının da haftanın yedi gününü ve her gün içilen çayı simgelediğini söyledi.

Kırmızı desenlerin hemen yanındaki çiçek formunun adı ise Rumi.

Kırmızı desenlerin hemen yanındaki çiçek formunun adı ise Rumi.

“Rumi, Anadolu’ya ait demek” diyen içerik üreticisi, bunun neden İran kökenli bir tabakta yer aldığı sorusunu da yanıtladı. Osmanlı döneminde Anadolu’nun “Diyar-ı Rum” olarak anıldığını hatırlatarak bu süsleme anlayışının adının buradan geldiğini anlattı.

Bir de işin psikolojik tarafı var. İçerik üreticisi, “Bu kırmızı blokların üzerine oturan bardaktaki çay, göze daha tavşan kanı görünür” diyerek aslında lezzet algımızın da bu tabaklarla yönlendirildiğini söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın