Bir İçerik Üreticisi, Yıllardır Kullandığımız Kırmızı Beyaz Çay Tabaklarının Hikayesini Açıkladı

“Rumi, Anadolu’ya ait demek” diyen içerik üreticisi, bunun neden İran kökenli bir tabakta yer aldığı sorusunu da yanıtladı. Osmanlı döneminde Anadolu’nun “Diyar-ı Rum” olarak anıldığını hatırlatarak bu süsleme anlayışının adının buradan geldiğini anlattı.

Bir de işin psikolojik tarafı var. İçerik üreticisi, “Bu kırmızı blokların üzerine oturan bardaktaki çay, göze daha tavşan kanı görünür” diyerek aslında lezzet algımızın da bu tabaklarla yönlendirildiğini söyledi.