Hollanda’da Bir Gurbetçi, Müge Anlı Bağımlılığı Yüzünden Psikiyatriye Gittiğini Anlattı

Türkiye’de hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yıllardır milyonları ekran başına kilitleyen bir gündüz kuşağı klasiği. Öyle ki birçok izleyici için bu program artık sadece bir televizyon yayını değil, neredeyse vazgeçilemeyen bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Cinayetler, kayıplar, yüzleşmeler derken izleyici sayısı her geçen gün artan bu programın bağımlılık boyutuna ulaştığı da söylenebilir.

Hollanda’da yaşayan bir içerik üreticisi de vazgeçemediği bu alışkanlığı ilk kez gittiği psikiyatri randevusunda anlattı. Aylar öncesinden alınmış randevuyla psikiyatrinin yolunu tutan gurbetçi, görüşme sırasında yaşadıklarını esprili bir dille paylaştı.

Gelin birlikte bakalım:

Kaynak