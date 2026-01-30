Bir İçerik Üreticisi Japonya’daki Kapsül Otel Deneyimini Paylaştı

Kapı yerine perde sistemi kullanılan kapsüllerin hemen dışında, valizler için ayrılmış geniş dolap alanları bulunduğunu ifade etti. Kapsül otelin banyo ve duş alanlarının oldukça büyük ve tertipli olduğunu vurgulayan gezgin, girişte misafirlere havlu ve pijama bulunan bir torba verildiğini belirtti. Yatakların rahatlığı ise deneyimin en beğenilen yönlerinden biri oldu. Öte yandan kapsüllerin içinde sessizliğe büyük önem verildiği, telefonda konuşmanın ve gürültü yapmanın kesinlikle yasak olduğu da özellikle vurgulandı.

Otelin kadın ve erkek bölümlerinin tamamen ayrı olduğunu aktaran gezgin, kadınlar ve erkekler için farklı girişlerin bulunduğunu söyledi. Oğlu ile birlikte seyahat ettikleri için farklı bölümlerde kaldıklarını söyleyen gezgin, kendi kaldığı alanda herhangi bir sorun yaşanmadığını ancak erkekler bölümünde zaman zaman horlama seslerinin duyulduğunu aktardı.