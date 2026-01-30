Cemre Baysel Aşka Geldi, Sevgilisi Cem Bölükbaşı Hakkında İlk Kez Konuştu!
Cemre Baysel, özel hayatıyla ilgili sessizliğini bozdu. Cem Bölükbaşı ile aşk yaşayan güzel oyuncu, sevgilisinin çiçek sürprizini sosyal medya hesabından kalp notuyla paylaşmıştı. Geçtiğimiz saatlerde marka yüzü olduğu etkinlikte Cem Bölükbaşı ile ilişkisinden bahsetti. ''Çok güzel gidiyor, her şey çok yolunda. Çiçeklerini de gönderdi. Çok mutlu etti beni, çok mutlu oldum. Örnek olalım. Herkes sevdiğine sevdiğini söylesin ve göstersin. Ne kadar güzel şeyler bunlar'' dedi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Cemre Baysel, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
Son olarak marka yüzü olduğu bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cemre Baysel, sevgilisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
