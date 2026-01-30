onedio
Cemre Baysel Aşka Geldi, Sevgilisi Cem Bölükbaşı Hakkında İlk Kez Konuştu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.01.2026 - 10:46

Cemre Baysel, özel hayatıyla ilgili sessizliğini bozdu. Cem Bölükbaşı ile aşk yaşayan güzel oyuncu, sevgilisinin çiçek sürprizini sosyal medya hesabından kalp notuyla paylaşmıştı. Geçtiğimiz saatlerde marka yüzü olduğu etkinlikte Cem Bölükbaşı ile ilişkisinden bahsetti. ''Çok güzel gidiyor, her şey çok yolunda. Çiçeklerini de gönderdi. Çok mutlu etti beni, çok mutlu oldum. Örnek olalım. Herkes sevdiğine sevdiğini söylesin ve göstersin. Ne kadar güzel şeyler bunlar'' dedi.

İşte detaylar:

Kaynak: 2. Sayfa

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Cemre Baysel, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Başarılı oyuncu, bir süredir birlikte olduğu yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Daha önce adı farklı isimlerle anılan ancak son dönemde Cem Bölükbaşı ile aşk yaşadığı konuşulan Baysel, ilişkisini uzun süre gözlerden uzak tutmayı tercih etmişti. İkilinin Londra tatili ve sosyal medyada paylaşılan kareler, aşk iddialarını doğrulamıştı.

Son olarak marka yüzü olduğu bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cemre Baysel, sevgilisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Güzel oyuncu, “Çok güzel gidiyor, her şey çok yolunda. Çiçeklerini de gönderdi, beni çok mutlu etti” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Baysel ayrıca romantik jestlerin önemine de değinerek, “Herkes sevdiğine sevdiğini söylesin ve göstersin. Ne kadar güzel şeyler bunlar” ifadelerini kullandı.

Gülistan Başköy
