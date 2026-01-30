Blok3, Demet Akalın’ın Murat Boz Hamlesi Sorulunca Sessiz Kalmadı
Blok3'ün ‘Kusura Bakma’, ‘Laf’, ‘Escobar’, ‘Gelme İstemem’ gibi birçok şarkısı ve ‘Obsesif’ albümü Spotify'dan kaldırılması büyük ses getirmiş, çok geçmeden şarkılar ve albüm yeniden platforma yüklenmişti. Murat Boz ve Bengü genç rapçiye destek çıkarken Demet Akalın ise destek verenleri teker teker engellemişti.
Son olarak Blok3 Poizi'nin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde görüntülendi. Akalın'ın bu hamlesi hatırlatılınca 'Böyle böyle bütün memleketi engellerler herhalde.' yorumunda bulundu.
İşte detaylar 👇
Kaynak: 2. Sayfa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rap dünyasının sevilen isimlerinden Blok3 son dönemde çıkardığı şarkılarla adından sıkça söz ettiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Blok3 geçtiğimiz saatlerde yakın arkadaşı Poizi'nin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde görüntülendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın