Blok3, Demet Akalın’ın Murat Boz Hamlesi Sorulunca Sessiz Kalmadı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
30.01.2026 - 08:49

Blok3'ün ‘Kusura Bakma’, ‘Laf’, ‘Escobar’, ‘Gelme İstemem’ gibi birçok şarkısı ve ‘Obsesif’ albümü Spotify'dan kaldırılması büyük ses getirmiş, çok geçmeden şarkılar ve albüm yeniden platforma yüklenmişti. Murat Boz ve Bengü genç rapçiye destek çıkarken Demet Akalın ise destek verenleri teker teker engellemişti.

Son olarak Blok3 Poizi'nin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde görüntülendi. Akalın'ın bu hamlesi hatırlatılınca 'Böyle böyle bütün memleketi engellerler herhalde.' yorumunda bulundu.

Kaynak: 2. Sayfa

Rap dünyasının sevilen isimlerinden Blok3 son dönemde çıkardığı şarkılarla adından sıkça söz ettiriyor.

‘Git’, ‘Güzel ve İddialı’, ‘Napıyosun Mesela?’in ardından bu kez ‘Kusura Bakma’ şarkısıyla Spotify’ı alt üst etti. Ancak geçtiğimiz gün ‘Kusura Bakma’, ‘Laf’, ‘Escobar’, ‘Gelme İstemem’ gibi birçok şarkısı ve ‘Obsesif’ albümü aniden platformdan kaldırılmıştı. Hayranları ne olduğunu anlayamadan şarkılar ve albüm çok geçmeden tekrar yüklenmiş, ünlü rapçi de 'Bazılarının sevinci kısa sürdü' çıkışında bulunmuştu. 

Murat Boz 'Çocuklar emek sarf eden, yazan, çizen çocuklar. Ben inanmıyorum o işlere. Çünkü sokağı görüyorum, konserleri görüyorum, seyircinin ilgisini, tepkisini görüyorum. Blok3'ün çok sevilen şarkıları var. Bilmiyorum, teknik bir arıza da olmuş olabilir. Hiçbir fikrim yok, şu an öğreniyorum. Bir şey demem çok doğru olmaz ama bizim üreten, çalışan çocuklara ihtiyacımız var. Yermek değil, gömmek değil; onları el üstünde tutmak lazım.' sözleriyle Blok3 ve diğer rapçilere destek vermişti.

Demet Akalın ise Murat Boz'u bu açıklamasından haz etmemiş olacak ki şarkıcıyı önce takipten çıkmış ardından da 'Kimseyle aram iyi olsun gibi bir vizyonum yok; o işi yalakalar çok iyi yapar' ifadelerinin yer aldığı paylaşımıyla göndermede bulunmuştu.

Son olarak Blok3 geçtiğimiz saatlerde yakın arkadaşı Poizi'nin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde görüntülendi.

