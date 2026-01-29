onedio
Hayal Köseoğlu İş Bulmak İçin Sokağa Çıkıp Pankart Açtı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.01.2026 - 13:54

Son olarak Show TV’nin sevilen dizisi Bahar’da rol alan Hayal Köseoğlu, bu kez alışılmışın dışında bir çıkışla gündeme geldi. Dizinin final yapmasının ardından yeni bir projeyle anlaşmayan oyuncu, çareyi sokağa çıkıp pankart açmakta buldu. 

Köseoğlu, eline aldığı pankartla sokakta dolaştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Üzerinde “Dört sene oyunculuk okudum. Altın Koza’m var. Beni bağımsızda da oynatın. Çok özledim” yazan pankart, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan gibi isimlerle birlikte rol aldığı Bahar dizisi geçtiğimiz ay final yapmıştı.

Diziye sonradan dahil olan Hayal Köseoğlu'na canlandırdığı Maral karakteri üzerinden bir takipçisi 'Hayal Köseoğlu'nun main karaktere inat getirilen sarışın sinsi kız rolünü oynadığı her dizi ölümü tadacaktır' şeklinde bir yorumda bulunmuştu. 

Köseoğlu da 'Ya normalde böyle şeylere asla cevap yazmam ama insanın emeğini yok saymak iğrenç bir şey. Ben Hudutsuz Sevda'ya girdim ve tam olarak 49 bölüm oynadım. Neredeyse her hafta totalde birinciydik. Bahar'a girdiğimde zaten aralık ayına kadar çekileceği belliydi ve Bahar genel olarak maçlara rağmen hep artış yaşadı. Kaç hafta AB'de birinci olduk. Son bölümünde bile değişen günde üç grupta da yeşil ok alan bir diziye reyting yüzünden bitiyor muamalesi yapmanız çok saçma. Bitecekti, zaten bu kadar süreceği belliydi ve bitti. Ne benimle ne hiçbir şeyle alakası yok. Çok severek ve mutlu çalıştığım, hiç doyamadığım bu güzel diziyi şöyle nankör yorumlarla hatırlamak istemiyorum. Teşekkür ederim.' sözleriyle yanıt vermişti.

Hayal Köseoğlu bu kez ise 1 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerine dair özlemini pankartla ifade etmeyi tercih etti ve üzerinde “Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza’m var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!” yazan pankartla objektif karşısına geçti.

