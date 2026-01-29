Hayal Köseoğlu İş Bulmak İçin Sokağa Çıkıp Pankart Açtı!
Son olarak Show TV’nin sevilen dizisi Bahar’da rol alan Hayal Köseoğlu, bu kez alışılmışın dışında bir çıkışla gündeme geldi. Dizinin final yapmasının ardından yeni bir projeyle anlaşmayan oyuncu, çareyi sokağa çıkıp pankart açmakta buldu.
Köseoğlu, eline aldığı pankartla sokakta dolaştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Üzerinde “Dört sene oyunculuk okudum. Altın Koza’m var. Beni bağımsızda da oynatın. Çok özledim” yazan pankart, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan gibi isimlerle birlikte rol aldığı Bahar dizisi geçtiğimiz ay final yapmıştı.
Hayal Köseoğlu bu kez ise 1 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
