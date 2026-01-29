onedio
Brezilya’da Asansör Pilotlarıyla İlk Kez Karşılaşan İçerik Üreticisi Şaşkınlığını Gizleyemedi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.01.2026 - 11:58

Bir içerik üreticisinin Brezilya’da yaşadığı ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu. İçerik üreticisi bindiği asansörde “asansör pilotu” olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Çektiği videoda yaşadığı diyaloglar izleyenleri hem güldürdü hem de hayrete düşürdü. 

Gelin birlikte bakalım:

Kaynak

Sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çeken bir içerik üreticisi, bu kez Brezilya’da yaşadığı ilginç bir deneyimle gündeme geldi.

İçerik üreticisi, girdiği bir binada asansöre bindiği sırada içeride bir görevlinin bulunduğunu fark edince şaşkınlığını gizleyemedi.

Videoda önce “Asansörde birileri mi var burada?” diye soran içerik üreticisi, yanındaki kişiden aldığı “Evet abi, bu asansörü sürüyor” cevabıyla neye uğradığını şaşırdı. “Nasıl yani, asansör sürüyor mu?” diyerek tepkisini dile getiren fenomen, Brezilya’da bu kişilere “asansör pilotu” dendiğini öğrenince iyice afalladı. 

Yanındaki kişi, görevlinin bütün gün asansörü kullanarak insanları yukarı aşağı taşıdığını anlatırken, içerik üreticisi ise “Bizde tuşa basıyoruz, gidiyor. Niye biri sürsün ki?” sözleriyle durumu anlamlandırmaya çalıştı. Diyalog ilerledikçe ortaya çıkan kültür farkı izleyenleri güldürdü. “Asansör sürmek” fikrini bir türlü kafasında oturtamayan içerik üreticisinin videosu kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
