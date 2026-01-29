onedio
Simge Sağın’ın Galata Provasındaki Kombini Sınıfta Kaldı!

Gülistan Başköy
29.01.2026 - 10:59

Pop müziğin sevilen isimlerinden Simge Sağın, 30 Ocak’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceği konser öncesi alışılmışın dışında bir hazırlığa imza attı. Ünlü şarkıcı, sahne provasını stüdyoya kapanmak yerine Galata’nın sokaklarına taşıdı. Eğlenceli anların yaşandığı provada Sağın’ın kombini ise sınıfta kaldı. 

Gelin birlikte bakalım…

Kaynak: 2. Sayfa

Önümüz Yaz, Aşkın Olayım, Üzülmedin mi, Miş Miş gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Simge Sağın’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Özellikle de neredeyse herkesin diline dolanan Aşkın Olayım… Tribünlerin “marş” niyetine sahiplendiği bu şarkı sayesinde Simge Sağın’ın adı uzun süredir Mauro Icardi ile anılıyor. Hatta geçtiğimiz aylarda Seda Sayan’ın Her Şey Masada programına konuk olan Simge, şarkı yüzünden çıkan iddialarla ilgili “Bana bir işaret gönderseydi ona yürüyebilirdim” deyince ortalık bir hayli karışmış, o sözler sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

Kaçıranlar için:

Simge Sağın, o meşhur şarkısını bu kez Galata’da hayranlarıyla birlikte söyledi.

Simge Sağın’ın prova sırasında tercih ettiği parlak şişme mont ve taytlı kombini ise sosyal medyada dillere fena düştü.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
