Simge Sağın’ın Galata Provasındaki Kombini Sınıfta Kaldı!

Özellikle de neredeyse herkesin diline dolanan Aşkın Olayım… Tribünlerin “marş” niyetine sahiplendiği bu şarkı sayesinde Simge Sağın’ın adı uzun süredir Mauro Icardi ile anılıyor. Hatta geçtiğimiz aylarda Seda Sayan’ın Her Şey Masada programına konuk olan Simge, şarkı yüzünden çıkan iddialarla ilgili “Bana bir işaret gönderseydi ona yürüyebilirdim” deyince ortalık bir hayli karışmış, o sözler sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.