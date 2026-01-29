Simge Sağın’ın Galata Provasındaki Kombini Sınıfta Kaldı!
Pop müziğin sevilen isimlerinden Simge Sağın, 30 Ocak’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceği konser öncesi alışılmışın dışında bir hazırlığa imza attı. Ünlü şarkıcı, sahne provasını stüdyoya kapanmak yerine Galata’nın sokaklarına taşıdı. Eğlenceli anların yaşandığı provada Sağın’ın kombini ise sınıfta kaldı.
Gelin birlikte bakalım…
Kaynak: 2. Sayfa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önümüz Yaz, Aşkın Olayım, Üzülmedin mi, Miş Miş gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Simge Sağın’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Simge Sağın, o meşhur şarkısını bu kez Galata’da hayranlarıyla birlikte söyledi.
Simge Sağın’ın prova sırasında tercih ettiği parlak şişme mont ve taytlı kombini ise sosyal medyada dillere fena düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın