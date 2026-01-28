Demet Akalın-Murat Boz Gerilimi Sürerken Bengü Açık Açık Safını Belli Etti!

Murat Boz da 'Çocuklar emek sarf eden, yazan, çizen çocuklar. Ben inanmıyorum o işlere. Çünkü sokağı görüyorum, konserleri görüyorum, seyircinin ilgisini, tepkisini görüyorum. Blok3'ün çok sevilen şarkıları var. Bilmiyorum, teknik bir arıza da olmuş olabilir. Hiçbir fikrim yok, şu an öğreniyorum. Bir şey demem çok doğru olmaz ama bizim üreten, çalışan çocuklara ihtiyacımız var. Yermek değil, gömmek değil; onları el üstünde tutmak lazım.' sözleriyle Blok 3 ve diğer rapçilere açıkça destek verdiğini belirtmişti.

Ünlü şarkıcının desteğine kızan Demet Akalın önce Murat Boz'u takipten çıkmış ardından da 'Kimseyle aram iyi olsun gibi bir vizyonum yok; o işi yalakalar çok iyi yapar' ifadelerinin yer aldığı paylaşımıyla sert bir göndermede bulunmuştu.