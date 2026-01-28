onedio
Demet Akalın-Murat Boz Gerilimi Sürerken Bengü Açık Açık Safını Belli Etti!

Demet Akalın-Murat Boz Gerilimi Sürerken Bengü Açık Açık Safını Belli Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.01.2026 - 15:36

Blok3’ün başta “Kusura Bakma” olmak üzere birçok şarkısının ve yeni albümünün aniden Spotify’dan kaldırılması, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Murat Boz'un da ünlü rapçiye destek vermesi Demet Akalın'ı kızdırmış, Akalın “Kimseyle aram iyi olsun gibi bir vizyonum yok; o işi yalakalar çok iyi yapar” ifadeleriyle göndermede bulunmuştu. Bu kez Bengü'den Blok3'e destek geldi.

Buyrun detaylara:

Rap dünyasının öne çıkan isimlerinden Blok3 son şarkısı Kusura Bakma ile popülerliğini arttırdı.

Spotify'da 10 milyon aylık dinleyiciye ulaşan ilk Türk sanatçı olan ünlü rapçi başarısını katlarken müzik camiası da ikiye bölündü.

Demet Akalın geçtiğimiz haftalarda Spotify'daki manipülasyon iddialarıyla ilgili 'Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor.' diyerek imada bulunmuştu. Blok3 de Demet Akalın'ın açıklaması karşısına “Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin.' sözleriyle büyük tepki göstermişti.

Son olarak Blok3’ün ‘Kusura Bakma’, ‘Laf’, ‘Escobar’, ‘Gelme İstemem’ gibi birçok şarkısı ve ‘Obsesif’ albümünün platformdan kaldırılması büyük ses getirmişti.

Murat Boz da 'Çocuklar emek sarf eden, yazan, çizen çocuklar. Ben inanmıyorum o işlere. Çünkü sokağı görüyorum, konserleri görüyorum, seyircinin ilgisini, tepkisini görüyorum. Blok3'ün çok sevilen şarkıları var. Bilmiyorum, teknik bir arıza da olmuş olabilir. Hiçbir fikrim yok, şu an öğreniyorum. Bir şey demem çok doğru olmaz ama bizim üreten, çalışan çocuklara ihtiyacımız var. Yermek değil, gömmek değil; onları el üstünde tutmak lazım.' sözleriyle Blok 3 ve diğer rapçilere açıkça destek verdiğini belirtmişti.

Ünlü şarkıcının desteğine kızan Demet Akalın önce Murat Boz'u takipten çıkmış ardından da 'Kimseyle aram iyi olsun gibi bir vizyonum yok; o işi yalakalar çok iyi yapar' ifadelerinin yer aldığı paylaşımıyla sert bir göndermede bulunmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde ise polemiğe Bengü dahil oldu.

Sosyal medya hesabından Blok3'ü paylaşan Bengü altına da 'Önüne eğilin! Daha iyisini yapın!' notunu düştü.

