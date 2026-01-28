Demet Akalın-Murat Boz Gerilimi Sürerken Bengü Açık Açık Safını Belli Etti!
Blok3’ün başta “Kusura Bakma” olmak üzere birçok şarkısının ve yeni albümünün aniden Spotify’dan kaldırılması, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Murat Boz'un da ünlü rapçiye destek vermesi Demet Akalın'ı kızdırmış, Akalın “Kimseyle aram iyi olsun gibi bir vizyonum yok; o işi yalakalar çok iyi yapar” ifadeleriyle göndermede bulunmuştu. Bu kez Bengü'den Blok3'e destek geldi.
Rap dünyasının öne çıkan isimlerinden Blok3 son şarkısı Kusura Bakma ile popülerliğini arttırdı.
Son olarak Blok3’ün ‘Kusura Bakma’, ‘Laf’, ‘Escobar’, ‘Gelme İstemem’ gibi birçok şarkısı ve ‘Obsesif’ albümünün platformdan kaldırılması büyük ses getirmişti.
Geçtiğimiz saatlerde ise polemiğe Bengü dahil oldu.
