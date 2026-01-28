onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay’dan Pınar Altuğ’la İlgili Güldüren Anı

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay’dan Pınar Altuğ’la İlgili Güldüren Anı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.01.2026 - 13:26

Çocuklar Duymasın dizisinde “Havuç” karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, yıllar sonra yaptığı itiraflarla gündeme geldi. Pınar Altuğ Atacan’ın sunduğu Pınar Altuğ Atacan ile Kim O? programına konuk olan Kızılay, çocuk yaşta gelen şöhretle aslında o dönem mutlu olmadığını söyledi. “Havuç olmaktan mutsuzdum” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu, dizideki aile ilişkilerinin gerçek hayatta bile karıştığını anlatarak dikkat çeken bir anısını paylaştı. 

İşte detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2002 yılında yayınlanmaya başlayan Çocuklar Duymasın dizisini mutlaka biliyorsunuzdur.

2002 yılında yayınlanmaya başlayan Çocuklar Duymasın dizisini mutlaka biliyorsunuzdur.

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolü paylaştığı dizinin çocuk oyuncularından Furkan Kızılay'ı da ilk kez Çocuklar Duymasın ile tanımıştık. Yıllar sonra Yağmur Altuğ'un programına konuk olan Kızılay açıklamalarıyla gündeme oturdu.

“Havuç olmaktan mutsuzdum” diyerek sözlerine başlayan Kızılay, o dönemde yaşıtlarının kendisiyle dalga geçtiğini düşündüğünü ve bu yüzden zorlandığını anlattı. Bugün ise aynı lakabın sevgiyle söylendiğini daha iyi anladığını ve artık bundan rahatsızlık duymadığını dile getirdi.

Programda dizinin gerçek hayattaki yansımalarına dair komik anısını da paylaştı.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın