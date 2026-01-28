Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay’dan Pınar Altuğ’la İlgili Güldüren Anı

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolü paylaştığı dizinin çocuk oyuncularından Furkan Kızılay'ı da ilk kez Çocuklar Duymasın ile tanımıştık. Yıllar sonra Yağmur Altuğ'un programına konuk olan Kızılay açıklamalarıyla gündeme oturdu.

“Havuç olmaktan mutsuzdum” diyerek sözlerine başlayan Kızılay, o dönemde yaşıtlarının kendisiyle dalga geçtiğini düşündüğünü ve bu yüzden zorlandığını anlattı. Bugün ise aynı lakabın sevgiyle söylendiğini daha iyi anladığını ve artık bundan rahatsızlık duymadığını dile getirdi.