onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Alibeyköy-Şişli Hattında Çalışan Bir Şoförün Temizlik Rutini Takdir Topladı

Alibeyköy-Şişli Hattında Çalışan Bir Şoförün Temizlik Rutini Takdir Topladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.01.2026 - 12:31

İçerik Devam Ediyor

İstanbul’da görev yapan bir otobüs şoförünün mesaiye başlamadan önce gösterdiği özen sosyal medyada büyük takdir topladı. Alibeyköy-Şişli hattında çalışan şoför, aracını sadece 12 dakikada sefere nasıl hazırladığını adım adım anlattı. Özellikle hijyen ve yolcu sağlığına verdiği önemi vurgulayan şoförün paylaşımı kısa sürede viral oldu. 

Gelin birlikte bakalım:

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İnsan sağlığını doğrudan etkileyen bu alanları özenle temizlediğini belirten şoför, araç içini önce su ve deterjanla yıkayıp fırçaladığını, ardından çekçekle tüm kiri akıttığını anlattı.

İnsan sağlığını doğrudan etkileyen bu alanları özenle temizlediğini belirten şoför, araç içini önce su ve deterjanla yıkayıp fırçaladığını, ardından çekçekle tüm kiri akıttığını anlattı.

Temizlik sonrası paspas aşamasına geçen şoför, üç kapak yumuşatıcı kullandığını ve bu sayede otobüsün hem tertemiz hem de ferah koktuğunu ifade etti. Otobüsün zemin yapısının kaydırmaz olduğunu da vurgulayan şoför, yapılan temizliğin yolcular için herhangi bir risk oluşturmadığını belirtti.

Videonun sonunda “Gördüğünüz gibi sadece 12 dakikada aracı sefere hazırladım” diyen şoförün paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ekrem yerke

Geçtim otobüsü kirletenleri, sokağa tüküren, izmarit ve çöp atan, hayvan desek hayvanlara hakaret etmiş oluruz, aşağılık yaratıklara ne vatandaşlar olarak bi... Devamını Gör