Alibeyköy-Şişli Hattında Çalışan Bir Şoförün Temizlik Rutini Takdir Topladı

İstanbul’da görev yapan bir otobüs şoförünün mesaiye başlamadan önce gösterdiği özen sosyal medyada büyük takdir topladı. Alibeyköy-Şişli hattında çalışan şoför, aracını sadece 12 dakikada sefere nasıl hazırladığını adım adım anlattı. Özellikle hijyen ve yolcu sağlığına verdiği önemi vurgulayan şoförün paylaşımı kısa sürede viral oldu.
İnsan sağlığını doğrudan etkileyen bu alanları özenle temizlediğini belirten şoför, araç içini önce su ve deterjanla yıkayıp fırçaladığını, ardından çekçekle tüm kiri akıttığını anlattı.
Dezenfekte ediyor Temiz şart yolcuların sağlığını düşüyor Tşk ederim
Geçtim otobüsü kirletenleri, sokağa tüküren, izmarit ve çöp atan, hayvan desek hayvanlara hakaret etmiş oluruz, aşağılık yaratıklara ne vatandaşlar olarak bi... Devamını Gör