Bize Ne Yediriyorlar? Bir Diyetisyen Market Keki ve Ev Kekini Test Etti

28.01.2026 - 11:17

Bir diyetisyenin yaptığı basit ama çarpıcı deney, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ev yapımı kek ile marketten alınan keki ayrı kaplara koyan uzman, günler sonra ortaya çıkan sonucu paylaştı. Ev yapımı kek kısa sürede küf ve bakterilerle kaplanırken, hazır kekin neredeyse hiç bozulmaması dikkat çekti. Diyetisyen, bu durumun hazır gıdalardaki koruyucu ve kimyasallardan kaynaklandığını vurguladı. 

Paylaşımında “Gerçek yiyecek zamanla bozulur, çürümüyorsa zaten yiyecek değildir” diyen diyetisyen, hazır gıdaların besin değeri açısından da ciddi soru işaretleri taşıdığına dikkat çekti.

Hazır gıdaların içeriğiyle ilgili tartışmalar sürerken, bir diyetisyenin yaptığı basit bir deney büyük ses getirdi.

Uzman isim, evde yapılan bir kek ile marketten alınan hazır keki ayrı kaplara koyarak günlerce bekletti ve ortaya çıkan sonucu takipçileriyle paylaştı. Deneyin ilk günlerinde iki kek arasında gözle görülür bir fark yoktu. Ancak günler ilerledikçe ev yapımı kekte küf ve bakteri oluşmaya başladı. 18. günün sonunda ev yapımı kek tamamen bozulurken, marketten alınan kekin neredeyse ilk günkü gibi durması şaşkınlık yarattı.  

Diyetisyen, bu durumun nedenini hazır keklerin içeriğinde bulunan yoğun koruyucu maddelere bağladı. Uzman isme göre, mikroorganizmalar ancak içinde “yaşam” olan gıdalarda çoğalıyor; kimyasallarla dolu ürünler ise doğallığını tamamen kaybetmiş oluyor. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

