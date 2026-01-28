Bize Ne Yediriyorlar? Bir Diyetisyen Market Keki ve Ev Kekini Test Etti

Uzman isim, evde yapılan bir kek ile marketten alınan hazır keki ayrı kaplara koyarak günlerce bekletti ve ortaya çıkan sonucu takipçileriyle paylaştı. Deneyin ilk günlerinde iki kek arasında gözle görülür bir fark yoktu. Ancak günler ilerledikçe ev yapımı kekte küf ve bakteri oluşmaya başladı. 18. günün sonunda ev yapımı kek tamamen bozulurken, marketten alınan kekin neredeyse ilk günkü gibi durması şaşkınlık yarattı.

Diyetisyen, bu durumun nedenini hazır keklerin içeriğinde bulunan yoğun koruyucu maddelere bağladı. Uzman isme göre, mikroorganizmalar ancak içinde “yaşam” olan gıdalarda çoğalıyor; kimyasallarla dolu ürünler ise doğallığını tamamen kaybetmiş oluyor. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.