Bize Ne Yediriyorlar? Bir Diyetisyen Market Keki ve Ev Kekini Test Etti

Bir diyetisyenin yaptığı basit ama çarpıcı deney, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ev yapımı kek ile marketten alınan keki ayrı kaplara koyan uzman, günler sonra ortaya çıkan sonucu paylaştı. Ev yapımı kek kısa sürede küf ve bakterilerle kaplanırken, hazır kekin neredeyse hiç bozulmaması dikkat çekti. Diyetisyen, bu durumun hazır gıdalardaki koruyucu ve kimyasallardan kaynaklandığını vurguladı.
Paylaşımında “Gerçek yiyecek zamanla bozulur, çürümüyorsa zaten yiyecek değildir” diyen diyetisyen, hazır gıdaların besin değeri açısından da ciddi soru işaretleri taşıdığına dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazır gıdaların içeriğiyle ilgili tartışmalar sürerken, bir diyetisyenin yaptığı basit bir deney büyük ses getirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın