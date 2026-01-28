onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Blok3’ün Spotify’dan Kaldırılan Şarkıları Yeniden Yüklendi

Blok3’ün Spotify’dan Kaldırılan Şarkıları Yeniden Yüklendi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.01.2026 - 10:40

Spotify’dan şarkıları aniden kaldırılan Blok3, yaşananlara sert sözlerle tepki göstermişti. Ünlü rapçi, olayın arkasında kasıt olduğunu savunarak hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı. Kriz kısa sürede çözüldü ve Blok3’ün şarkıları yeniden platforma yüklendi. Gelişmenin ardından sosyal medyadan paylaşım yapan rapçi, “Bazılarının sevinci kısa sürdü” sözleriyle dikkat çekti.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yılların en hızlı yükselen rapçilerinden Blok3, geçtiğimiz gün Spotify’da yaşanan beklenmedik bir krizle gündeme gelmişti.

Son yılların en hızlı yükselen rapçilerinden Blok3, geçtiğimiz gün Spotify’da yaşanan beklenmedik bir krizle gündeme gelmişti.

“Kusura Bakma”, “Laf”, “Escobar”, “Gelme İstemem” gibi birçok şarkısı ve “Obsesif” albümü platformdan kaldırılan ünlü rapçi, duruma sosyal medya üzerinden çok sert tepki göstermişti.

Şarkılarının kaldırılmasının ardından bunun tesadüf olmadığını savunan Blok3, “Bu işin arkasında kim varsa mahkemede hesaplaşacağız” sözleriyle rest çekmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Çok geçmeden yeni gelişme yaşandı.

Çok geçmeden yeni gelişme yaşandı.

Blok3’ün Spotify’dan kaldırılan tüm şarkıları yeniden erişime açıldı. Bunun üzerine ünlü rapçi, jet hızıyla bir paylaşım daha yaparak, “Bazılarının sevinci kısa sürdü. Şarkılar geri yüklendi. Zaten bu olacaktı, ne olacaktı ki yani? Herkese keyifli dinlemeler.” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın