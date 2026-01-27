onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Blok3'ün "Kusura Bakma" Şarkısı Spotify'dan Kaldırıldı!

Blok3'ün "Kusura Bakma" Şarkısı Spotify'dan Kaldırıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.01.2026 - 18:45

Ünlü rapçi Blok3'ün 'Kusura Bakma' başta olmak üzere birçok şarkısı aniden Spotify'dan kaldırıldı. Konuyla ilgili konuşan Blok3, epey sert çıkıştı; 'Bunun arkasında kim var çıkacak!' dedi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kısacık bir süre önce hayatımıza girmesine rağmen hemen hemen her şarkısı hit olan Blok3'ü tanıyorsunuzdur.

Kısacık bir süre önce hayatımıza girmesine rağmen hemen hemen her şarkısı hit olan Blok3'ü tanıyorsunuzdur.

Blok3, 'Git', 'Napıyosun Mesela?', 'Kusura Bakma', 'Sevmeyi Denemedin', 'Aklına Ben Gelicem', Yaptırıcaz Tırnaklarını', 'Güzel ve İddialı' gibi Spotify'da 150-200 milyon bandında dinlenen şarkılarıyla 2025'e damgasını vuran isim oldu. 

Hem özel hayatının detayları, hem enteresan açıklamaları hem de konser performanslarıyla sık sık manşetlere taşınan Blok3, 2025 Spotify Wrapped Türkiye'ye göre senenin en çok dinlenen şarkıcısı olmuştu. 

Bu da yetmemiş, 'Sevmeyi Denemedin' şarkısı da Türkiye'de en çok dinlenen şarkı olarak öne çıkmıştı.

Geçtiğimiz dakikalarda Blok3'ün başta "Kusura Bakma" olmak üzere birçok şarkısı Spotify'dan kaldırıldı.

Geçtiğimiz dakikalarda Blok3'ün başta "Kusura Bakma" olmak üzere birçok şarkısı Spotify'dan kaldırıldı.

Durumu fark eden Blok3, hızlı davrandı. Sosyal medya hesabından duruma epey sinirlendiğini gösteren bir çıkışta bulundu; bu işin arkasında birilerinin olduğunu iddia etti. 

'Benimle uğraşacaksınız ha? Obsesif albümü tamamen kaldırılmış. Onun harici 5 tane daha şarkım kaldırılmış. Benim mail'imi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum araştırdığım kadarıyla. Bu işin arkasında kim var kim yok çıkacak!

Herkes şunu bilsin ki benimle istediğiniz kadar uğraşın hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şey değişmeyecek, haberiniz olsun. Bunu yapan arkadaşı veya arkadaşları, hepsini ben bulacağım. Yanlış anlaşılmasın mahkeme süresince de herkes bedelini ödeyecek bir şeylerin!' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
10
4
4
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın