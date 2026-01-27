Blok3'ün "Kusura Bakma" Şarkısı Spotify'dan Kaldırıldı!

Blok3, 'Git', 'Napıyosun Mesela?', 'Kusura Bakma', 'Sevmeyi Denemedin', 'Aklına Ben Gelicem', Yaptırıcaz Tırnaklarını', 'Güzel ve İddialı' gibi Spotify'da 150-200 milyon bandında dinlenen şarkılarıyla 2025'e damgasını vuran isim oldu.

Hem özel hayatının detayları, hem enteresan açıklamaları hem de konser performanslarıyla sık sık manşetlere taşınan Blok3, 2025 Spotify Wrapped Türkiye'ye göre senenin en çok dinlenen şarkıcısı olmuştu.

Bu da yetmemiş, 'Sevmeyi Denemedin' şarkısı da Türkiye'de en çok dinlenen şarkı olarak öne çıkmıştı.