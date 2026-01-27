onedio
Dini Paylaşımlarıyla Dikkat Çeken Şeyma Subaşı'ndan Tövbe Tavsiyesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.01.2026 - 18:05

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda yasaklı madde testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı tövbe sürecine girmişti. Dini paylaşımlarına devam eden Subaşı tavsiye verdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzun yıllardır hayatımızda olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme oturan Şeyma Subaşı, şu sıralar çok sık manşetlere taşınıyor.

8 Ekim'den bu yana ünlülere yönelik düzenlenen peş peşe operasyonlarda adı geçen Şeyma Subaşı hakkında çıkan yakalama kararı üzerine ülkeye geri dönmüştü. 

Ülkeye adım attığı gibi gözaltına alınan Şeyma Subaşı, daha test sonuçu çıkmadan yasaklı madde kullandığını itiraf etmiş, test sonucu da bunu doğrulamıştı. 

O günden bu yana zaman zaman paylaştığı dini paylaşımlarının dozunu artıran Şeyma Subaşı, bir tövbe sürecinden geçtiğini açıkladığı bir video paylaşmıştı.

Ayetler, dualar paylaşan ve takibe aldığı isimlerle dikkat çeken Şeyma Subaşı'nı en son seccade ve ferace paylaşımıyla konuşmuştuk. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şeyma Subaşı yine ve yeniden benzer bir paylaşımla gündeme oturdu.

Samanyolu galaksisinde serbest dolaşan bir kara delik olduğunu belirten haberi hikayesinde paylaşan Şeyma Subaşı, tövbe tavsiyesi verdi. 

Bir enteresan bir imada bulundu. 

'Zamanında edin tövbenizi bence. Hay Allah'ım siz benle, bende sizle kafa yapmaz mıyım? Daha başlamadım bile' ifadelerini kullandı.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
