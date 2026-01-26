onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Vildan Atasever ve Mehmet Erdem İlk Bebeklerine Kavuştu

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem İlk Bebeklerine Kavuştu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.01.2026 - 14:35

2021 yılından bu yana evli olan şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever geçtiğimiz saatlerde ilk bebeklerine kavuştu. Çift oğluna klasik bir isim verdi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve ünlü oyuncu Vildan Atasever'i mutlaka tanırsınız.

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve ünlü oyuncu Vildan Atasever'i mutlaka tanırsınız.

2021 yılında 'Sonsuza dek evet' diyen çiftimiz, bunca yıldır hep sıcacık pozları, beraber kurdukları huzurlu hayatla konuşuldu. 

Geçtiğimiz aylarda aşklarını ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in bir bebek beklediğini öğrenmiştik!

44 yaşındaki Vildan Atasever ve 47 yaşındaki Mehmet Erdem, geçtiğimiz saatlerde anne baba oldu.

44 yaşındaki Vildan Atasever ve 47 yaşındaki Mehmet Erdem, geçtiğimiz saatlerde anne baba oldu.

Ebeveynlik heyecanını ilk kez yaşayan ikili oğulları için klasik bir isim seçti. Oğullarına, Ali Kemal adını verdiler!

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Hoş geldin Ali Kemal!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın