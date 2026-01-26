Vildan Atasever ve Mehmet Erdem İlk Bebeklerine Kavuştu
2021 yılından bu yana evli olan şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever geçtiğimiz saatlerde ilk bebeklerine kavuştu. Çift oğluna klasik bir isim verdi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve ünlü oyuncu Vildan Atasever'i mutlaka tanırsınız.
44 yaşındaki Vildan Atasever ve 47 yaşındaki Mehmet Erdem, geçtiğimiz saatlerde anne baba oldu.
