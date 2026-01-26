onedio
İçerik Üreticisi Bir Deri Bir Kemik Kalan Ariana Grande'nin Tuhaf Diyetini Denedi!

Lila Ceylan
26.01.2026 - 13:53

Ünlülerin medyaya yansıyan diyetleri artık sadece haber olmakla kalmıyor, birebir deneniyor. TikTok ve Instagram’da sayısız içerik üreticisi, “Bir gün boyunca X gibi beslendim” videolarıyla ünlülerin zayıflama rutinlerini mercek altına alıyor. Kimisi gerçekten kilo verip vermediğini test ediyor, kimisi ise sadece “bu mümkün mü?” sorusunun peşine düşüyor.

Bugün de gündemimizde tam olarak böyle bir içerik var! Pilates eğitmeni Buket Ergin, bir videosunda dünyaca ünlü Ariana Grande'nin diyetini denedi.

Tüm gün boyunca Ariana Grande'nin tuhaf diyetini tamamen takip eden ve kuş kadar beslenen Buket Ergin, bunun hiç de kolay olmadığını söyledi.

Ariana Grande diyeti denmesini 'fail' olarak nitelerinden Ergin, 'Baya aç kaldım' ifadelerini kullandı. 

Yabancı basına yansıyan iddialara göre Ariana Grande’nin son dönemde kısa sürede ciddi bir kilo kaybı yaşadığı konuşuluyordu.

Net rakamlar tartışmalı olsa da, ünlü şarkıcının aşırı zayıf görüntüsü uzun süredir hayranlarının da dikkatini çekiyor. 

Buket Ergin'in denediği bu diyet ise sosyal medyada “akıl alır gibi değil”, “zenginlik içinde fakirlik” ve “bu kadar kısıtlı beslenme mümkün mü?” gibi yorumları beraberinde getirmiş durumda!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
