İçerik Üreticisi Bir Deri Bir Kemik Kalan Ariana Grande'nin Tuhaf Diyetini Denedi!

Ünlülerin medyaya yansıyan diyetleri artık sadece haber olmakla kalmıyor, birebir deneniyor. TikTok ve Instagram’da sayısız içerik üreticisi, “Bir gün boyunca X gibi beslendim” videolarıyla ünlülerin zayıflama rutinlerini mercek altına alıyor. Kimisi gerçekten kilo verip vermediğini test ediyor, kimisi ise sadece “bu mümkün mü?” sorusunun peşine düşüyor.
Bugün de gündemimizde tam olarak böyle bir içerik var! Pilates eğitmeni Buket Ergin, bir videosunda dünyaca ünlü Ariana Grande'nin diyetini denedi.
Tüm gün boyunca Ariana Grande'nin tuhaf diyetini tamamen takip eden ve kuş kadar beslenen Buket Ergin, bunun hiç de kolay olmadığını söyledi.
