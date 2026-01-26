Kendall Jenner'ın Kusursuz Fiziğiyle Verdiği Yatak Pozları Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

Magazin kulislerinde bir ilişki konuşulsa bile Kendall, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı seviyor.

Los Angeles’taki minimal ama ultra lüks evi, sakin yaşam tarzı ve doğayla iç içe kaçamakları onun “kalabalıklar içinde yalnız ama keyfi yerinde” bir ruh haline sahip olduğunu düşündürüyor.

Aşk onun için her zaman bir seçenek; bir süredir de adı 48 yaşındaki İsveçli parfümör ve girişimci Ben Gorham'la anılıyor...