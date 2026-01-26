onedio
"Hasretinle Yandı Gönlüm"le Efsaneleşen Yeşilçam'ın Unutulmaz Sesi Seha Okuş Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.01.2026 - 09:46

Yeşilçam filmlerinde yer alan şarkıları, en çok da Hasretinle Yandı Gönlüm'le milyonların gönlünde taht kuran Türk halk müziği şarkıcısı Seha Okuş ne yazık ki hayatını kaybetti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

"Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısı hepimizin masasına, evine illaki konuk olmuş, hepimize bir iç çektirtmiştir.

Şarkı başta Edip Akbayram ve Soner Arıca olmak üzere Funda Arar, Zara, Gülay ve Göksel gibi pek çok sanatçı tarafından seslendirildiyse de parçanın asıl sahibi Seha Okuş'tu.

Hasretinle Yandı Gönlüm, söz ve müzikleri Yalçın Tura'ya ait olup Dönüş filmi için 1972'de Seha Okuş tarafından 'Hasretinle Yandı Gönlüm / Niye Küstün' 45'liğinde yayınlanan ve aynı yıl film için sözlü olarak seslendirilerek yer verilen o ikonik şarkıydı. 

Seha Okuş Özveren, sinema alanında da çeşitli yapımlarda sesiyle yer almış, Yeşilçam'ın “Dönüş”, “Mahpus”, “Toprak Ana”, “Açlık” ve “Kuma” adlı filmlerinde seslendirdiği eserlerle tanınmıştı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Seha Okuş Özveren, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir tedavi gördüğü ve son günlerde yoğun bakımda bulunduğu öğrenilen sanatçının, birkaç gün önce entübe edildiği bildirildi.  

Vefat haberi, Yaşayan Yeşilçam adlı sosyal medya hesabının yöneticisi Emrah Soğukpınar tarafından duyuruldu. Sanatçının cenaze programına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Okuş, birkaç ay önce Darüşşafaka'ya vasiyet bağışında bulunmuştu...

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
