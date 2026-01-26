"Hasretinle Yandı Gönlüm"le Efsaneleşen Yeşilçam'ın Unutulmaz Sesi Seha Okuş Hayatını Kaybetti

Şarkı başta Edip Akbayram ve Soner Arıca olmak üzere Funda Arar, Zara, Gülay ve Göksel gibi pek çok sanatçı tarafından seslendirildiyse de parçanın asıl sahibi Seha Okuş'tu.

Hasretinle Yandı Gönlüm, söz ve müzikleri Yalçın Tura'ya ait olup Dönüş filmi için 1972'de Seha Okuş tarafından 'Hasretinle Yandı Gönlüm / Niye Küstün' 45'liğinde yayınlanan ve aynı yıl film için sözlü olarak seslendirilerek yer verilen o ikonik şarkıydı.

Seha Okuş Özveren, sinema alanında da çeşitli yapımlarda sesiyle yer almış, Yeşilçam'ın “Dönüş”, “Mahpus”, “Toprak Ana”, “Açlık” ve “Kuma” adlı filmlerinde seslendirdiği eserlerle tanınmıştı.