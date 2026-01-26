onedio
Tövbe Eden Şeyma Subaşı'dan Seccade ve Ferace Paylaşımı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.01.2026 - 08:10

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor. Subaşı, bu sefer de ferace ve seccadesiyle gündemde.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzun yıllardır hayatımızda olan Şeyma Subaşı, attığı her adımla magazin manşetlerine oturan isimlerden.

Bugüne dek sosyal medyadaki meditasyonlu, özlü sözlü, derin düşünceler barındıran paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı bir süredir içine çekilmiş ve dine dönmüş durumda. 

Çıkış noktası ise ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda adının geçmesi...

Mutlaka görmüşsünüzdür, 8 Ekim'den bu yana ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu yürütülüyor.

Birçok ünlünün gözaltına alındığı ve numune verdiği son birkaç ayda o ünlülerden biri de Şeyma Subaşı'ydı. 

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda önce hakkında yakalama kararı çıkan Subaşı, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelmiş ve gözaltına alınmıştı.   Test sonuçları henüz çıkmadan uyuşturucu kullandığını itiraf eden Subaşı'nın testi de pozitif çıkmıştı. 

Serbest bırakıldıktan sonra paylaşımları radikal bir şekilde değişti.

Sosyal medya hesabında da ufak tefek değişiklikler yapan Şeyma Subaşı, dine yönelik paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

Hemen ardından da videolu bir açıklamada bulunmuş, tövbe ettiğini ve 'ciddi bir tövbe sürecinden geçtiğini' duyurmuştu. 

Ayetler, dualar paylaşan, hem takibe aldığı hesaplarla hem de pozlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı, geçtiğimiz saatlerde de ferace ve seccadesini paylaşmaya karar verdi. 

Subaşı paylaşımına, 'Seccademi ve feracemi babam Umre'den getirmişti. Dünyanın en şanslı insanlarından biriyim' notunu düştü.

