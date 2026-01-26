Tövbe Eden Şeyma Subaşı'dan Seccade ve Ferace Paylaşımı!
Ünlülere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor. Subaşı, bu sefer de ferace ve seccadesiyle gündemde.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Uzun yıllardır hayatımızda olan Şeyma Subaşı, attığı her adımla magazin manşetlerine oturan isimlerden.
Mutlaka görmüşsünüzdür, 8 Ekim'den bu yana ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu yürütülüyor.
Sosyal medya hesabında da ufak tefek değişiklikler yapan Şeyma Subaşı, dine yönelik paylaşımlar yapmaya başlamıştı.
