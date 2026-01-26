Tövbe Eden Şeyma Subaşı'dan Seccade ve Ferace Paylaşımı!

Birçok ünlünün gözaltına alındığı ve numune verdiği son birkaç ayda o ünlülerden biri de Şeyma Subaşı'ydı.

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda önce hakkında yakalama kararı çıkan Subaşı, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelmiş ve gözaltına alınmıştı. Test sonuçları henüz çıkmadan uyuşturucu kullandığını itiraf eden Subaşı'nın testi de pozitif çıkmıştı.

Serbest bırakıldıktan sonra paylaşımları radikal bir şekilde değişti.