Danla Bilic, Zamanında İfşaladığı Futbolcuyu Programına Davet Ettiğini Açıkladı

YouTube'da birkaç videosu olsa da henüz hemen hemen kimse tarafından tanınmayan Danla Bilic, hayatımıza futbolcuları ifşaladığı tweet'lerle ansızın girmişti.

'Twitter'da Danla Bilic adıyla yer alan bir kullanıcı, yaptığı paylaşımlar ve attığı mesajlarla ünlü futbolcuları kandırıyor ve bunları sosyal medyada paylaşıyor. Bilic'in kurbanları arasında sadece Türkler değil, Avrupalılar da var.'

Yukarıda ☝️ gördüğünüz metin, o dönemde yapılan haberlerin tümünde yer alıyordu ve Danla o zamanlar henüz 'bir kullanıcı' olarak anılıyordu.

Kimi futbolcular kendisine cevap dahi vermezken, bazıları da hemen karşılık vermişti. Instagram hesabından Yusuf Erdoğan, Emre Çolak gibi yıldız futbolculara attığı mesajlarla olay yaratan Danla Bilic'e karşılık verip mesajına dönen en yıldız isim de o dönem Alper Potuk'tu.