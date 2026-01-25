Danla Bilic, Zamanında İfşaladığı Futbolcuyu Programına Davet Ettiğini Açıkladı
Burak Aktürk'le Açık Koltuk programına konuk olan Danla Bilic, zamanında ifşaladığı yıldız futbolcuyu programına çağırdığını fakat olumlu dönüş almadığını açıkladı. Ayrıca pişmanlığını da dile getirdi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Sosyal medya fenomeni denildiğinde Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri olan Danla Bilic, yıllardır attığı her adımla manşetlere oturuyor.
Futbolcuları ifşaladığı o ilk dönem mesela; hatırlar mısınız?
Alper Potuk'un öne çıktığı ifşa mesajları Danla'ya epey bir takipçi kazandırmış, yeni girdiği yolda dikkat çeken biri haline gelmesini sağlamıştı.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
