Danla Bilic, Zamanında İfşaladığı Futbolcuyu Programına Davet Ettiğini Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan
25.01.2026 - 21:56

Burak Aktürk'le Açık Koltuk programına konuk olan Danla Bilic, zamanında ifşaladığı yıldız futbolcuyu programına çağırdığını fakat olumlu dönüş almadığını açıkladı. Ayrıca pişmanlığını da dile getirdi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Sosyal medya fenomeni denildiğinde Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri olan Danla Bilic, yıllardır attığı her adımla manşetlere oturuyor.

Hayatımıza YouTube'ta çektiği makyaj videolarıyla giren Danla Bilic, şimdilerde ünlüler dünyasının en popülerleri arasında yer alıyor. 

Özel hayatı, zaman içerisindeki değişimi, radikal çıkışları ve yorumlarıyla sık sık dikkat çeken Danla Bilic'in şöyle bir geçmişine gittiğimizde manşetlerde enteresan fakat çok ses getirmiş meselelerle de yer bulduğunu görüyoruz.

Futbolcuları ifşaladığı o ilk dönem mesela; hatırlar mısınız?

YouTube'da birkaç videosu olsa da henüz hemen hemen kimse tarafından tanınmayan Danla Bilic, hayatımıza futbolcuları ifşaladığı tweet'lerle ansızın girmişti. 

'Twitter'da Danla Bilic adıyla yer alan bir kullanıcı, yaptığı paylaşımlar ve attığı mesajlarla ünlü futbolcuları kandırıyor ve bunları sosyal medyada paylaşıyor. Bilic'in kurbanları arasında sadece Türkler değil, Avrupalılar da var.' 

Yukarıda ☝️ gördüğünüz metin, o dönemde yapılan haberlerin tümünde yer alıyordu ve Danla o zamanlar henüz 'bir kullanıcı' olarak anılıyordu. 

Kimi futbolcular kendisine cevap dahi vermezken, bazıları da hemen karşılık vermişti. Instagram hesabından Yusuf Erdoğan, Emre Çolak gibi yıldız futbolculara attığı mesajlarla olay yaratan Danla Bilic'e karşılık verip mesajına dönen en yıldız isim de o dönem Alper Potuk'tu.

Alper Potuk'un öne çıktığı ifşa mesajları Danla'ya epey bir takipçi kazandırmış, yeni girdiği yolda dikkat çeken biri haline gelmesini sağlamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Burak Aktürk'ün sunduğu Açık Koltuk programına konuk olan Danla Bilic, zamanında ifşaladığı Alper Potuk'u kendi programı DanlaCast'e çağırdığını fakat Potuk'un gelmek istemediğini söyledi. 

Helallik almak istediğini belirten Danla Bilic, 'Futbolculara attığım her mesaj için çok pişmanım. Ekmeğini yedim mi? Yedim, evet. Alper Potuk'tan Özür dileyip helallik isteyecektim ama gelmiyor' ifadelerini kullandı.

