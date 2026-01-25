onedio
Afra Saraçoğlu'nun En Son 13 Yaşında Görüp Geçen Sene Affettiği Babasından "Aile" Paylaşımı!

Afra Saraçoğlu'nun En Son 13 Yaşında Görüp Geçen Sene Affettiği Babasından "Aile" Paylaşımı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.01.2026 - 19:02

En son 13 yaşında gördüğü babası Uğur Saraçoğlu'nu geçtiğimiz sene affeden Afra Saraçoğlu'ndan baba kız pozu geldi. Aile pozunu Uğur Saraçoğlu paylaştı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hayatımıza gencecik bir kızken giren Afra Saraçoğlu, şimdilerin en popüler kadın oyuncuları arasında yer alıyor.

Yalı Çapkını dizisiyle sezonlarca fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu, diziden önce Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini Mert Ramazan Demir'in de dahil olduğu bir ihanet üçgeniyle bitirmesiyle magazini çalkalamıştı. 

Mert Ramazan Demir'le bol inkarlı, bol gerilimli, gel gitli bir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'yle beraber Mert Ramazan Demir defterini de kapatmıştı. 

Bu sene, kısa bir süre sonra Disney platformunda 'Pera' dizisinde izleyeceğimiz Afra Saraçoğlu, bugüne dek özel hayatının detaylarıyla da öne çıkan isimlerden oldu.

Özel hayatıyla ilgili dikkat çeken detaylardan biri de babası Uğur Saraçoğlu'yla ilişkisiydi.

Bugüne dek hep annesi Lütfiye hanımla gördüğümüz Afra Saraçoğlu, yıllar önce babasız büyüdüğünü söylemişti. 

Hatta verdiği bir röportajda, 'Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı. Babamla 9 ve 13 yaşındayken iki kez görüştüm, bir daha hiç haber alamadım. Artık görüşmem, üzerimde hiç emeği yok' ifadelerini kullanmıştı. Benzer şekilde Fazilet Hanım ve Kızları'nda babasız bir genç kadını canlandırırken de 'babasız büyümeyi en iyi ben anlarım' açıklamasında bulunmuştu.

2024 yazında ise babasını yıllar sonra affetmeye karar verdiğini öğrenmiştik. Afra Saraçoğlu, Amerika ziyaretinde en son 13 yaşında gördüğü babası Uğur Saraçoğlu ile barışmıştı.

Fakat babasıyla olan ilişkisi o pozdan sonra da yine bir sis bulutu arkasında kaldı.

Birkaç saat öncesine kadar baba kızın buzları ne kadar erittiğini, görüşüp görmediğini bilmiyorduk. 

Baba ve kızın keyfinin gayet yerinde olduğu, Uğur Saraçoğlu'nun Instagram hikayesinde paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıktı. 

Eski eşi Lütfiye hanım ve kızı Afra Saraçoğlu'nu yemeğe çıkaran Uğur Saraçoğlu, paylaşımına 'Family Happiness' notunu düştü. 

Bir sonraki paylaşımında ise baba kız pozu verdi, 'DNA ikizim' notunu düştü.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
