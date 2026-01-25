Afra Saraçoğlu'nun En Son 13 Yaşında Görüp Geçen Sene Affettiği Babasından "Aile" Paylaşımı!
En son 13 yaşında gördüğü babası Uğur Saraçoğlu'nu geçtiğimiz sene affeden Afra Saraçoğlu'ndan baba kız pozu geldi. Aile pozunu Uğur Saraçoğlu paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hayatımıza gencecik bir kızken giren Afra Saraçoğlu, şimdilerin en popüler kadın oyuncuları arasında yer alıyor.
Özel hayatıyla ilgili dikkat çeken detaylardan biri de babası Uğur Saraçoğlu'yla ilişkisiydi.
Fakat babasıyla olan ilişkisi o pozdan sonra da yine bir sis bulutu arkasında kaldı.
