Afra Saraçoğlu'nun En Son 13 Yaşında Görüp Geçen Sene Affettiği Babasından "Aile" Paylaşımı!

Bugüne dek hep annesi Lütfiye hanımla gördüğümüz Afra Saraçoğlu, yıllar önce babasız büyüdüğünü söylemişti.

Hatta verdiği bir röportajda, 'Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı. Babamla 9 ve 13 yaşındayken iki kez görüştüm, bir daha hiç haber alamadım. Artık görüşmem, üzerimde hiç emeği yok' ifadelerini kullanmıştı. Benzer şekilde Fazilet Hanım ve Kızları'nda babasız bir genç kadını canlandırırken de 'babasız büyümeyi en iyi ben anlarım' açıklamasında bulunmuştu.

2024 yazında ise babasını yıllar sonra affetmeye karar verdiğini öğrenmiştik. Afra Saraçoğlu, Amerika ziyaretinde en son 13 yaşında gördüğü babası Uğur Saraçoğlu ile barışmıştı.