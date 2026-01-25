Haldun Dormen'in Cenazesinde Usta İsim Baygınlık Geçirdi!
97 yaşında kaybettiğimiz tiyatronun duayeni, efsane isim Haldun Dormen'in cenazesinde yürekleri ağızlara getiren anlar yaşandı. Haldun Dormen'in 91 yaşındaki yakın dostu İzzet Günay, bir anda yere yığıldı.
Tiyatronun duayeni, 97 yaşındaki efsane Haldun Dormen bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Haldun Dormen'in en yakın dostlarından biri olarak bilinen 91 yaşındaki İzzet Günay, bir anda baygınlık geçirdi.
Geçtiğimiz dakikalarda İzzet Günay'dan iç ferahlatan bir mesaj geldi.
