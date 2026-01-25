onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Haldun Dormen'in Cenazesinde Usta İsim Baygınlık Geçirdi!

Haldun Dormen'in Cenazesinde Usta İsim Baygınlık Geçirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.01.2026 - 16:33

97 yaşında kaybettiğimiz tiyatronun duayeni, efsane isim Haldun Dormen'in cenazesinde yürekleri ağızlara getiren anlar yaşandı. Haldun Dormen'in 91 yaşındaki yakın dostu İzzet Günay, bir anda yere yığıldı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tiyatronun duayeni, 97 yaşındaki efsane Haldun Dormen bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Tiyatronun duayeni, 97 yaşındaki efsane Haldun Dormen bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Haldun Dormen, enfeksiyon sebebiyle apar topar hastaneye kaldırılmış ve ne yazık ki yoğun bakımdan çıkamamıştı. 3 haftadır iyi haberini beklediğimiz Haldun Dormen'i 21 Ocak akşamı kaybettik. 

Bugün (25 Ocak'ta) Dormen'in vasiyeti üzerine Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir anma töreni düzenlendi. 

Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında son yolculuğuna tüm öğrencileri, dostları ve aile üyeleri eşliğinde hiç dinmeyen alkışlarla uğurlandı. 

Cenaze töreninde yıllarca aynı sahneyi paylaştığı dostu ise herkesi endişelendirdi.

Haldun Dormen'in en yakın dostlarından biri olarak bilinen 91 yaşındaki İzzet Günay, bir anda baygınlık geçirdi.

Geçtiğimiz dakikalarda İzzet Günay'dan iç ferahlatan bir mesaj geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın