Seda Bakan'dan Arif V 216'daki Rol Arkadaşı Ozan Güven'e Şok Hamle!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.01.2026 - 15:35

Oyunculuğu kadar sosyal medya hamleleriyle de sık sık gündeme gelen Seda Bakan, bu kez sessiz ama çok konuşulacak bir hamle geldi!

Arif V 216’da birlikte rol aldığı Ozan Güven’i takipten çıkan Bakan’ın bu hamlesi, magazin kulislerini hareketlendirdi. Cem Yılmaz’ın kadro paylaşımında Ozan Güven’e yer vermemesi sonrası gelen bu adım kafa karıştırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Seda Bakan, son yıllarda rol aldığı dizi ve sinema projelerindeki performanslarıyla olduğu kadar magazin olaylarıyla da gündeme geliyor.

Komediyle dram arasında rahatça geçiş yapabilen oyuncu, bugüne dek canlandırdığı karakterlerde enerjik, sivri ve akılda kalıcı performanslarıyla dikkat çekti.

Sanıyoruz gerçek hayatta da tam olarak böyle; iki ucun da altından kalkabilen bir karaktere sahip! Gala tarihine kazınan küslükler, mesafeli duruşlar ve sosyal medyada yapılan “sessiz ama çok şey anlatan” hamleler derken; özellikle Tuba Büyüküstün ve Hadise ile yaşandığı iddia edilen gerilimler hala hafızalarda.

Bugün de yine benzer bir durumla gündemimizde kendisi. Seda Bakan ile Ozan Güven’in yolları, Arif V 216 filminde kesişmişti, mutlaka hatırlarsınız.

Filmde “Pembeşeker” karakterine hayat veren Seda Bakan, Ozan Güven’in canlandırdığı 216’nın sevgilisi olarak izleyici karşısına çıkmıştı. O dönem boyunca ve öncesinde-sonrasında, ortak paydada Cem Yılmaz’ın bulunduğu bu ekipte aralarının oldukça iyi olduğu biliniyordu. Hatta ikilinin, projeler bitse bile arkadaşlıklarını sürdürdüğü yönünde genel bir kanı vardı.

Tüm bu geçmiş göz önüne alındığında geçtiğimiz saatlerde Ozan Güven’i bir çırpıda takipten çıkan Seda Bakan dikkatli gözlerden kaçamadı.

Bir yanda Ozan Güven’in adının karıştığı ve uzun süre kamuoyunu meşgul eden şiddet meselesi...

Bir yanda Cem Yılmaz’ın paylaştığı kadro fotoğraflarında Ozan Güven’e yer vermemesi...

Şimdi de Seda Bakan’dan gelen bu hamle. 

Geç olsun güç olmasın tepkisi mi? Yoksa perde arkasında bambaşka bir kırılma mı var? Bekleyip göreceğiz!

