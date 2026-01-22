Seda Bakan'dan Arif V 216'daki Rol Arkadaşı Ozan Güven'e Şok Hamle!

Filmde “Pembeşeker” karakterine hayat veren Seda Bakan, Ozan Güven’in canlandırdığı 216’nın sevgilisi olarak izleyici karşısına çıkmıştı. O dönem boyunca ve öncesinde-sonrasında, ortak paydada Cem Yılmaz’ın bulunduğu bu ekipte aralarının oldukça iyi olduğu biliniyordu. Hatta ikilinin, projeler bitse bile arkadaşlıklarını sürdürdüğü yönünde genel bir kanı vardı.

Tüm bu geçmiş göz önüne alındığında geçtiğimiz saatlerde Ozan Güven’i bir çırpıda takipten çıkan Seda Bakan dikkatli gözlerden kaçamadı.