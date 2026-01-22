Seda Bakan'dan Arif V 216'daki Rol Arkadaşı Ozan Güven'e Şok Hamle!
Oyunculuğu kadar sosyal medya hamleleriyle de sık sık gündeme gelen Seda Bakan, bu kez sessiz ama çok konuşulacak bir hamle geldi!
Arif V 216’da birlikte rol aldığı Ozan Güven’i takipten çıkan Bakan’ın bu hamlesi, magazin kulislerini hareketlendirdi. Cem Yılmaz’ın kadro paylaşımında Ozan Güven’e yer vermemesi sonrası gelen bu adım kafa karıştırdı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Seda Bakan, son yıllarda rol aldığı dizi ve sinema projelerindeki performanslarıyla olduğu kadar magazin olaylarıyla da gündeme geliyor.
Bugün de yine benzer bir durumla gündemimizde kendisi. Seda Bakan ile Ozan Güven’in yolları, Arif V 216 filminde kesişmişti, mutlaka hatırlarsınız.
Bir yanda Ozan Güven’in adının karıştığı ve uzun süre kamuoyunu meşgul eden şiddet meselesi...
