Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek Ebrar'ına Evrim Akın İddiası Soruldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.01.2026 - 08:27

Çocuktan Al Haberi programının kutu bebeği olarak hayatımıza giren Ebrar Alya Demirbilek'e Evrim Akın hakkındaki iddialar soruldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Konu şimdilerde biraz sönmüş olsa da 2025'in en şok olaylarından biri Evrim Akın ve Asena Keskinci arasında yaşananlardı.

Yıllar önce Bez Bebek dizisinde beraber izlediğimiz Asena Keskinci ve Evrim Akın, dizi bittikten sonra da görüşmeye, televizyon programlarına beraber konuk olmaya senelerce devam etti. 

Her şey geçtiğimiz aylarda bi gece TikTok paylaşan Asena Keskinci'nin rahatsız edici iddialarıyla tepetaklak oldu. Asena Keskinci, Evrim Akın'ın anne ve babasının boşanma sebebi olduğunu, şu anda babasıyla beraber olduğunu, sette de kendisine zorbalık ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. 

Televizyonda sunduğu programın kadrosundan çıkarılan Evrim Akın, Asena Keskinci'nin babasıyla birlikte olduğunu kabul etmekle beraber şiddet ve zorbalık iddialarını reddetti. Birçok eski set arkadaşı aleyhine konuşurken bazıları da 'Evrim bunu yapmaz' demişti.

Evrim Akın hakkındaki iddialar seneler önceki diğer programında yer alan minik Ebrar Alya Demirbilek'e soruldu.

Bir döneme damgasını vuran Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebeği olarak tanıdığımız Ebrar, yeni filmi Efes'in Sırrı'nın galasında görüntülendi.

Asena Keskinci'nin ortaya attığı iddiaların sorulması üzerine Evrim ablasını koruyan Ebrar, hala görüştüklerini ve o zamandan bu yana Akın’la ilgili hiç bir olumsuz süreç yaşamadıklarını dile getirirken, Evrim Akın’ı rol model olarak aldığınında altını çizdi.

İşte o anlar:

Yorum Yazın