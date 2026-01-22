Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek Ebrar'ına Evrim Akın İddiası Soruldu!

Yıllar önce Bez Bebek dizisinde beraber izlediğimiz Asena Keskinci ve Evrim Akın, dizi bittikten sonra da görüşmeye, televizyon programlarına beraber konuk olmaya senelerce devam etti.

Her şey geçtiğimiz aylarda bi gece TikTok paylaşan Asena Keskinci'nin rahatsız edici iddialarıyla tepetaklak oldu. Asena Keskinci, Evrim Akın'ın anne ve babasının boşanma sebebi olduğunu, şu anda babasıyla beraber olduğunu, sette de kendisine zorbalık ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti.

Televizyonda sunduğu programın kadrosundan çıkarılan Evrim Akın, Asena Keskinci'nin babasıyla birlikte olduğunu kabul etmekle beraber şiddet ve zorbalık iddialarını reddetti. Birçok eski set arkadaşı aleyhine konuşurken bazıları da 'Evrim bunu yapmaz' demişti.