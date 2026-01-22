Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek Ebrar'ına Evrim Akın İddiası Soruldu!
Çocuktan Al Haberi programının kutu bebeği olarak hayatımıza giren Ebrar Alya Demirbilek'e Evrim Akın hakkındaki iddialar soruldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konu şimdilerde biraz sönmüş olsa da 2025'in en şok olaylarından biri Evrim Akın ve Asena Keskinci arasında yaşananlardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evrim Akın hakkındaki iddialar seneler önceki diğer programında yer alan minik Ebrar Alya Demirbilek'e soruldu.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın